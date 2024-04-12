Аварійність в цифрах: статистика дорожньо-транспортних пригод з потерпілими на Київщині за перший квартал цього року.
З 1 січня до 31 березня 2024 року на території Київської області було зафіксовано 342 ДТП з потерпілими, у яких 432 людини отримали ушкодження, а 40 — загинули.
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Проаналізувавши загальну тенденцію ДТП з потерпілими, можемо виділити найбільш аварійний день тижня — це субота. Сумарно за три місяці, на цей день тижня припало 66 ДТП з потерпілими.
Основними причинами автопригод за вказаний період є:
- Перевищення безпечної (не встановленої) швидкості руху (84 ДТП з потерпілими).
- Порушення правил маневрування (68 ДТП з потерпілими).
- Недотримання дистанції (22 ДТП з потерпілими).
- Порушення правил проїзду перехресть (19 ДТП з потерпілими).
- Порушення правил проїзду пішохідних переходів (15 ДТП з потерпілими).