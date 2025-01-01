Сколько авто переоформляют через Дию

Продавцу и покупателю больше не обязательно ехать в сервисный центр МВД, чтобы подать оригиналы документов, получить новое свидетельство о регистрации или номерные знаки - теперь все это можно оформить дистанционно через Дію.

Специалисты Института исследований авторынка на основе открытых данных ГСЦ МВД изучили статистику использования услуги по продаже авто в Дії от мая-2024 до мая-2025.

Кстати: как продать авто официально

С помощью Дії можно переоформить легковой автомобиль, мотоцикл или мопед. При условии что это первая (и единственная) продажа какого-то из упомянутых ТС в году, потому что в противном случае возникает обязанность уплаты налога с этой операции, который не пока администрируется в Дії. Поэтому при второй и последующих продажах следует обращаться в ТСЦ. Эти три категории включены в дальнейшем во все числовые данные.

Количество переоформлений в Дії. Май 2024 - май 2025 График ИДА

В статистике регистраций было два нетипичных периода. Первый – в мае прошлого года, когда продолжалась волна интенсивных перерегистрации ТС. Второй – в декабре-январе, когда в результате кибератаки около 30 дней услуги по перерегистрации автотранспорта были недоступны. В другие периоды соотношение физических визитов в ТСЦ и оформления в Дії были почти одинаковы.

В среднем в течение периода, указанного на диаграмме, около 79,5% переоформлений авто происходили через классический визит в сервисный центр МВД, а 20,5% - через Дию. В целом доля дистанционного оформления продажи авто от начала запуска услуги колебалась от 15% до 25%. И, как видим, не растет дальше.

Чаще всего украинцы пользовались услугой для продажи легковушек - 92,1%, 7,7% - это переоформление мотоциклов, и только 0,2% - мопедов.

Кстати авто какого возраста покупают украинцы

Десятка самых популярных марок, прошедших через дистанционное оформление в этом году, выглядит достаточно привычной, как для вторичного рынка в целом:

Volkswagen

BMW

Ford

Renault

Skoda

Audi

ВАЗ

Опель

Nissan

Mercedes-Benz

Также перестала быть обязательной процедура экспертного осмотра транспортного средства: отныне она - дополнительная и зависит от желания сторон. Впрочем, как показывает статистика, немало украинских водителей все еще с подозрением относятся к цифровым сервисам и предпочитают проверенные "мокрые" печати на бумаге.