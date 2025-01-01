Скільки авто переофрмлюють через Дію

Продавцю й покупцю більше не обов’язково їхати до сервісного центру МВС, щоб подати оригінали документів, отримати нове свідоцтво про реєстрацію чи номерні знаки — тепер усе це можна оформити дистанційно через Дію.

Фахівці Інституту досліджень авторинку на основі відкритих даних ГСЦ МВС вивчили статистику використання послуги з продажу авто в Дії від травня-2024 до травня-2025.

До речі: як продати авто офіційно

За допомогою Дії можна переоформити легковий автомобіль, мотоцикл або мопед. За умови що це перший (і єдиний) продаж котрогось зі згаданих ТЗ у році, бо в іншому разі виникає обов’язок сплати податку з цієї операції, який не поки адмініструється в Дії. Тому при другому та наступному продажах слід звертатися в ТСЦ. Ці три категорії включені надалі у всі числові дані.

Кількість переоформлень в Дії. Травень 2024 - травень 2025 Графік ІДА

У статистиці реєстрацій було два нетипових періоди. Перший – у травні минулого року, коли тривала хвиля інтенсивних перереєстрації ТЗ. Другий – у грудні-січні, коли внаслідок кібератаки близько 30 днів послуги з перереєстрації автотранспорту були недоступні. В інші періоди співвідношення фізичних візитів в ТСЦ та оформлення в Дії були майже однакові.

У середньому впродовж періоду, зазначеного на діаграмі, близько 79,5% переоформлень авто відбувалися через класичний візит до сервісного центру МВС, а 20,5% — через Дію. Загалом частка дистанційного оформлення продажу авто від початку запуску послуги коливалася від 15% до 25%. І, як бачимо, не зростає далі.

Найчастіше українці користувалися послугою для продажу легковиків — 92,1%, 7,7% — це переоформлення мотоциклів, і лише 0,2% — мопедів.

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Десятка найпопулярніших марок, що пройшли через дистанційне оформлення у цьому році, виглядає досить звиклою, як для вторинного ринку загалом:

Volkswagen

BMW

Ford

Renault

Skoda

Audi

ВАЗ

Opel

Nissan

Mercedes-Benz

Також перестала бути обов’язковою процедура експертного огляду транспортного засобу: відтепер вона — додаткова і залежить від бажання сторін. Втім, як показує статистика, чимало українських водіїв усе ще з підозрою ставляться до цифрових сервісів і надають перевагу перевіреним «мокрим» печаткам на папері.