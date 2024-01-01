Сколько авто продали в Украине через "Дію"

В течение сентября по указанным типам ТС в целом было заключено 79,8 тыс. сделок купли-продажи. Включая те, что оформлены в Дии, утверждают в Институте исследований авторынка.

Дистанционной услугой воспользовались 12,4 тыс. раз, что составляет 15,5% от суммарного количества всех сделок купли-продажи, заключенных в сентябре 2024 года.

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Доля перерегистраций в Дії, сентябрь 2024 г.

Общая популярность этой услуги в первом квартале ежемесячно уменьшалась: в январе доля оформленных продаж с помощью Дії составляла 12,5% (напомним, что учтены только те три категории, которые можно переоформить дистанционно), в феврале уже 11,8%, в марте - 10,6%.

Далее, в апреле, доля желающих "переписать" автомобили без посещения СЦ МВД выросла до 22,9%, после чего в мае был побит этот рекорд новым значением: 24,5%. Текущий показатель 15,5% - несколько меньше, чем во время "бума переписываний", который длился в течение второго квартала, однако выше, чем в начале работы услуги.

Доли перерегистраций в Дії (относительно общ. кол-ва легковых, мопедов и мотоциклов).

Вместе с долей выросло и количество (по сравнению с первым кварталом этого года) транспортных средств, проданных через Дію. Суммарно в прошлом месяце дистанционным способом было продано 12,4 тыс. легковушек, мопедов и мотоциклов.

Количество переоформлений транспорта в Дії по месяцам

Чаще всего в Дії переоформляли легковые автомобили - 94%. Мотоциклы получили долю 5,7%, меньше всего дистанционно заключенных сделок купли-продажи было по мопедам, всего 0,3%.

Общая картина по возрасту, маркам и моделям автотранспорта, продажа которого была оформлена в Дії, повторяет картину внутреннего рынка, только в несколько уменьшенном масштабе.

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Доли ТС, которые были переоформлены в Дії

Суммарно, с момента запуска услуги по дистанционному переоформлению легковушек, мопедов и мотоциклов в Дії, произошло 176,4 тысячи дистанционных переоформлений для таких транспортных средств.