Скільки авто продали в Україні через "Дію"

Протягом вересня щодо зазначених типів ТЗ загалом було укладено 79,8 тис. угод купівлі-продажу. Включно з тими, що оформлені у Дії, стверджують в Інституті досліджень авторинку.

Дистанційною послугою скористалися 12,4 тис. разів, що складає 15,5% від сумарної кількості усіх угод купівлі-продажу, укладених у вересні 2024 року.

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Частка перереєстрацій у Дії, вересень 2024 р.

Загальна популярність цієї послуги у першому кварталі щомісяця зменшувалася: у січні частка оформлених продажів за допомогою Дії складала 12,5% (нагадаємо, що враховано лише ті три категорії, які можна переоформити дистанційно), у лютому вже 11,8%, у березні — 10,6%.

Далі, у квітні, частка охочих «переписати» автомобілі без відвідин СЦ МВС зросла до 22,9%, після чого у травні було побито цей рекорд новим значенням: 24,5%. Поточний показник 15,5% — дещо менший, ніж під час «буму переписувань», який тривав впродовж другого кварталу, однак вищий, ніж на початках роботи послуги.

Частки перереєстрацій у Дії (відносно заг. к-сті легкових, мопедів і мотоциклів).

Разом з часткою зросла й кількість (у порівнянні з першим кварталом цього року) транспортних засобів, проданих через Дію. Сумарно минулого місяця дистанційним способом було продано 12,4 тис. легковиків, мопедів та мотоциклів.

Кількість переоформлень транспорту в Дії за місяцями

Найчастіше в Дії переоформлювали легкові автомобілі — 94%. Мотоцикли отримали частку 5,7%, найменше дистанційно укладених угод купівлі-продажу було щодо мопедів, лише 0,3%.

Загальна картина за віком, марками й моделями автотранспорту, продаж якого був оформлений у Дії, повторює картину внутрішнього ринку, лише у дещо зменшеному масштабі.

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Частки ТЗ, які були переоформлені в Дії

Сумарно, від моменту запуску послуги з дистанційного переоформлення легковиків, мопедів та мотоциклів у Дії, відбулося 176,4 тисячі дистанційних переоформлень для таких транспортних засобів.