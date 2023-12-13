За ноябрь в Украине оформили 835 новых и подержанных автобусов.

Динамика рынка автобусов

В ноябре 2023 года украинские перевозчики приобрели 835 новых и подержанных автобусов. Это на 50,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также на незначительные 0,1% меньше, чем в октябре-2023: разница составила всего 1 автобус. Пиковыми за последние 12 месяцев показатели продаж остаются в августе, далее спрос на этот вид пассажирского транспорта несколько снизился, отмечают в Институте исследований авторынка.

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Динамика рынка автобусов в Украине, ноябрь-2022 - ноябрь-2023

Большинство автобусов купили на внутреннем рынке: 581 шт., что составило 69,7% от общего количества. Из-за границы привезли 12,5% бывших в употреблении автобусов от общего количества: 104 штуки. Также в прошлом месяце впервые зарегистрировали 148 новых автобусов: 129 из них были изготовлены или переоборудованы в Украине (12,7%), 19 шт. прибыли из-за границы (1,6%).

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Внутренний рынок

Лидером внутренних перепродаж остаются автобусы на базе Mercedes-Benz Sprinter (119 шт.). Значительная часть этих транспортных средств в свое время была переоборудована в пассажирские автобусы из грузовых авто.

На втором месте также стабильно находятся автобусы на базе Mercedes Benz T1 и T2 (71 шт. суммарно), которые не выпускаются с середины 90-х годов прошлого века. Этот пункт также включает грузовые транспортные средства, которые в свое время были переоборудованы в автобусы.

На третьем месте "Эталон" А079 (49 шт.), на четвертой позиции подобная по классу машина "Богдан" А-092. Замыкает пятерку еще один немолодой представитель семейства "бусов" Volkswagen LT (36 шт.).

В целом на внутреннем рынке большинство составляют автобусы малой и средней вместимости.

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Средний возраст автобусов, которые продавали на внутреннем рынке в ноябре, составляет 18,2 года, что на 0,4 года меньше, чем в ноябре-2022. Однако такое изменение точно не свидетельствует об "омоложении" рынка автобусов в Украине, скорее речь идет о незначительных, вполне типичные для "вторички" колебания этого показателя в небольших пределах.

Подержанные автобусы, привезенные из-за рубежа

Вследствие большого количества законодательных ограничений, из-за границы сегодня привозят немного автобусов. На такие транспортные средства действует ограничение экологического стандарта не ниже "Евро-5", а размер акцизного налога в 50 раз больше на автобусы старше 8 лет, что делает их импорт экономически невыгодным.

В ноябре из-за границы чаще всего привозили подержанные автобусы на базе Mercedes-Benz Sprinter (24 шт.), несколько подобных ему Volkswagen Crafter (8 шт.), и столько же трехосных двухуровневых автобусов туристического класса Van Hool Astromega.



Средний возраст автобусов, которые привозили из-за границы подержанными, составил 11,2 года, что меньше, чем в прошлом месяце (12,0 лет) а также меньше, чем ровно год назад (12,5 года).

Новые автобусы

Большинство новых автобусов, которые украинцы впервые зарегистрировали в ноябре 2023 года, это продукция украинских предприятий: 8 из 10 моделей были изготовлены или переоборудованы новыми в заводских условиях в Украине. Первое место занял "Богдан" А-093 (40 шт.), второе - "Эталон" A-081 (32 шт.), третье - ЗАЗ А08 (24 шт.)

Также в пятерку попали СКС FT-M8 (построенный на базе Ford Transit) с количеством 20 первых регистраций, и, собственно, сам Ford Transit (16 шт.).