За листопад в Україні оформили 835 нових та вживаних автобусів.

Динаміка ринку автобусів

У листопаді 2023 року українські перевізники придбали 835 нових та вживаних автобусів. Це на 50,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року, а також на незначні 0,1% менше, ніж у жовтні-2023: різниця склала всього 1 автобус. Піковими за останні 12 місяців показники продажів залишаються у серпні, далі попит на цей вид пасажирського транспорту дещо знизився, зазначають у Інституті досліджень авторинку.

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Динаміка ринку автобусів в Україні, листопад-2022 — листопад-2023

Більшість автобусів купили на внутрішньому ринку: 581 шт., що склало 69,7% від загальної кількості. З-за кордону привезли 12,5% вживаних автобусів від загальної кількості: 104 штуки. Також у минулого місяця вперше зареєстрували 148 нових автобусів: 129 із них були виготовлені або переобладнані в Україні (12,7%), 19 шт. прибули з-за кордону (1,6%).

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Внутрішній ринок

Лідером внутрішніх перепродажів залишаються автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter (119 шт.). Значна частина цих транспортних засобів свого часу була переобладнана у пасажирські автобуси із вантажних авто.

На другому місці також стабільно знаходяться автобуси на базі Mercedes Benz T1 та T2 (71 шт. сумарно), які не випускаються з середини 90-х років минулого століття. Цей пункт також включає вантажні транспортні засоби, які свого часу були переобладнані в автобуси.

На третьому місці «Еталон» А079 (49 шт.), на четвертій позиції подібна за класом машина «Богдан» А-092. Замикає п’ятірку ще один немолодий представник сімейства «бусів» Volkswagen LT (36 шт.).

Загалом на внутрішньому ринку більшість складають автобуси малої та середньої місткості.

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Середній вік автобусів, котрі продавали на внутрішньому ринку у листопаді, складає 18,2 року, що на 0,4 року менше, ніж у листопаді-2022. Проте така зміна точно не свідчить про «омолодження» ринку автобусів в Україні, скоріше йдеться про незначні, цілком типові для «вторинки» коливання цього показника в невеликих межах.

Вживані автобуси, привезені з-за кордону

Внаслідок великої кількості законодавчих обмежень, з-за кордону сьогодні привозять небагато автобусів. На такі транспортні засоби діє обмеження екологічного стандарту не нижче «Євро-5», а розмір акцизного податку у 50 разів більший на автобуси віком понад 8 років, що робить їх імпорт економічно невигідним.

У листопаді з-за кордону найчастіше привозили вживані автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter (24 шт.), кілька подібних до нього Volkswagen Crafter (8 шт.), та стільки ж тривісних двоповерхових автобусів туристичного класу Van Hool Astromega.



Середній вік автобусів, котрі привозили з-за кордону вживаними, склав 11,2 року, що менше, ніж минулого місяця (12,0 років) а також менше, ніж рівно рік тому (12,5 року).

Нові автобуси

Більшість нових автобусів, які українці вперше зареєстрували у листопаді 2023 року, це продукція українських підприємств: 8 з 10 моделей були виготовлені або переобладнані новими в заводських умовах в Україні. Перше місце зайняв «Богдан» А-093 (40 шт.), друге — «Еталон» A-081 (32 шт.), третє — ЗАЗ А08 (24 шт.)

Також у п’ятірку потрапили СКС FT-M8 (побудований на базі Ford Transit) з кількістю 20 перших реєстрацій, та, власне, сам Ford Transit (16 шт.).