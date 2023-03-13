Почему на фронт уехали тысячи автомобилей, а их все еще не хватает.

Проблема обеспечения военных транспортом возникла с начала войны и не уменьшается даже через год. Хотя на войну отправили тысячи разнообразных грузовиков – от б-у пикапов и фургонов и скорой помощи до специализированных военных машин и грузовиков.

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Кроме тех транспортных средств, закупаемых государством, помощь Украина получает от других стран. Недавно более сотни грузовиков и 50 карет скорой помощи передал Евросоюз. Различные организации и волонтеры по всему миру разыскивают пригодные для военных нужд транспортные средства. Мы раскрыли некоторые нестандартные пути логистики грузовиков.

«Грузовики и оружие – тождественные вещи» – осознает важность тяжеловесного транспорта на войне Виктор Шевченко, офицер управления логистики штаба Командования Сил ТРО ВСУ. Он координирует проект "Тачка на ТРОкачке".

Новое – хорошо забытое старое

– Летом военное руководство Сил Территориальной обороны ВСУ дало задачу: срочно обеспечить два батальона ТРО всем необходимым, прежде всего, автомобильной техникой на передовой. Мы понимали, что на фронте критически не хватает полноприводной техники, которая могла бы проехать по бездорожью. Так возникла идея восстанавливать старые советские грузовики. Тогда в то, что нам это удастся, почти никто не верил.

– В качестве эксперимента мы отобрали для ремонта семь машин, находившихся в разном состоянии. И начали их ремонтировать за счет компании. Через месяц мы подготовили статистику: сколько времени и денег понадобилось для ремонта каждой конкретной машины.

Пикапы vs советские грузовики

– Зачем нужны подержанные машины: ГАЗ-66, ЗИЛ-131, если есть современные пикапы? Пикап – маленькая машина, а нам нужны грузовики, причем полноприводные, которые могут перевезти более 3 тонн оружия, боекомплекта, личный состав. Загруженный джип не сможет проехать в поле болотом, а грузовик для этого предназначен. К тому же, чтобы восстановить старый грузовик .хватит 3-4 тыс. дол., а купить новый джип – от 10 тыс. дол. То есть вместо одного джипа можно отремонтировать 3 грузовика. Это сейчас лучше, практичнее и нужнее для вооруженных сил.

– С октября месяца отремонтировано около 130 машин. Из них 50 сделали мы, а остальные наши бригады терробороны, ведь проект координационный. Шефство над тербригадами возложено на горсоветы и облсоветы (сейчас военные администрации), поэтому они помогли финансово с ремонтом. Плюс проекта еще в том, что это дополнительные рабочие места, обращение денег внутри области. В настоящее время в работе около 150 машин. Мы выходим на новый уровень. Пока не могу об этом говорить, но скоро все узнаете.



– Запчасти – огромная проблема. Есть старые, но их очень мало. Львиную долю мы покупаем в Китае. Договорились с украинскими предприятиями, которые занимаются запчастями, и они для нас заказывают в Поднебесной. Среди китайских производителей выбираем запчасти, способные выдержать экстремальные условия.

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Грузовики и оружие – тождественные вещи

– Нет орудий – нет к ним грузовиков. Оружие и грузовик, вроде бы разные вещи – то броня, а то транспорт, – но если нет второго, то возникнут проблемы с логистикой первого. Все понимают, что нужно оружие, но когда его получают, осознают – нужны грузовики. Сейчас вопрос тяжеловесов стоит остро.

Сколько живет машина на фронте?

– Американские скорые помощи в прифронтовой зоне живут от 1 до 2 недель. Если повезло, и сразу не взорвали, то через две недели ходовая ремонту не подлежит. Дешевле купить новую скорую, чем отремонтировать старую.

Продолжительность жизни внедорожника такая же, как и у скорой: от 1 дня до 2 недель. У нас в Харькове был случай. Американский джип приехал только из салона, пробег – 30 км. Когда на задании были ранены два человека, этот джип вез их в больницу. Чтобы объехать лес, понадобилось бы 45 минут, но раненые столько бы не выдержали. Ребята понеслись напрямик. Они доехали через 15 минут, но возле больницы у машины отвалились колеса. Зато люди были спасены.

Продолжительность жизни грузовика – от 1 до 3 месяцев. Он даст фору другим автомобилям, потому что его предназначение – выживать в тяжелых условиях. К тому же, если новый грузовик, оборудованный электроникой, сломается где-то в поле – нужно будет забирать его под обстрелами на ремонт. В случае поломки советской машины, изолента и домкрат спасут ситуацию, машина своим ходом доедет до места ремонта. Таков парадокс.



– Еще летом потребность в грузовиках составляла 4 тыс. машин. Эта цифра сегодня может снизиться на тысячу, а завтра на тысячу увеличиться.

Армия волонтеров

– После начала полномасштабного вторжения России в Украину огромную поддержку военным начала оказывать армия волонтеров. Они собирают деньги, находят машины, ремонтируют их и передают армии. Это могут быть одиночки, которые пытаются помочь своим друзьям на фронте, как, например, Александр Белоус из Черновцов, только за первые пять месяцев войны передавший около полусотни автомобилей. Или волонтерские фонды либо организации, которые координируют закупку, например, Сергей Притула или Юрий Бирюков.