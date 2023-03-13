Чому на фронт поїхали тисячі автомобілів, а їх все ще не вистачає.

Проблема забезпечення військових транспортом постала з самого початку війни і не зменшується навіть через рік. Хоча на війну відправили тисячі різноманітних вантажівок – від вживаних пікапів та фургонів швидких до спеціалізованих військових машин та вантажівок.

Також цікаво волонтери купують для ЗСУ унікальні вантажівки

Окрім тих транспортних засобів, які закуповує держава, допомогу Україна одержує від інших країн. Нещодавно понад сотню вантажівок та 50 карет швидкої допомоги передав Євросоюз. Різноманітні організації та волонтери по всьому світу розшукують придатні для військових потреб транспортні засоби. Ми розкрили деякі нестандартні шляхи влучення вантажівок.

«Вантажівки та зброя – тотожні речі» – усвідомлює важливість великовагового транспорту на війні Віктор Шевченко, офіцер управління логістики штабу Командування Сил ТРО ЗСУ. Він координує проект "Тачка на ТРОкачку".

Нове – добре забуте старе

– Влітку військове керівництво Сил Територіальної оборони ЗСУ дало завдання: терміново забезпечити два батальйони ТРО всім необхідним, насамперед, автомобільною технікою на передовій. Ми розуміли, що на фронті критично не вистачає повнопривідної техніки, яка могла б проїхати бездоріжжям. Так виникла ідея відновлювати старі радянські вантажівки. Тоді в те, що нам це вдасться, майже ніхто не вірив.

– В якості експерименту ми відібрали для ремонту сім машин, які перебували у різному стані. І почали ремонтувати їх за рахунок компанії. За місяць ми підготували статистику: скільки часу та грошей знадобилося для ремонту кожної конкретної машини.

Пікапи vs радянські вантажівки

- Навіщо потрібні старі машини: Газ-66, ЗІЛ-131, якщо є сучасні пікапи? Пікап – маленька машина, а нам потрібні вантажівки, причому повнопривідні, які можуть перевезти понад 3 тонни зброї, боєкомплекту, особовий склад. Завантажений джип не зможе проїхати в поле болотом, а вантажівка для цього призначена. До того ж, щоб відновити стару вантажівку вистачить 3-4 тис. дол., а купити новий джип – необхідно від 10 тис. дол. Тобто замість одного джипа можна відремонтувати 3 вантажівки. Це зараз краще, практичніше і потрібніше для збройних сил.

– Із жовтня місяця відремонтовано близько 130 машин. З них 50 зробили ми, а решта – наші бригади тероборони, адже проект координаційний. Шефство над тербригадами покладено на міськради та облради (зараз військові адміністрації), тому вони й допомогли фінансово з ремонтом. Плюс проекту ще в тому, що це додаткові робочі місця, обіг грошей усередині області. Нині у роботі близько 150 машин. Ми виходимо на новий рівень. Поки не можу про це говорити, але незабаром про все дізнаєтесь.



– Запчастини – величезна проблема. Є старі, та їх дуже мало. Левову частку ми купуємо у Китаї. Домовилися з українськими підприємствами, які займаються запчастинами і вони для нас замовляють у Піднебесній. Серед китайських виробників вибираємо запчастини, які здатні витримати екстремальні умови.

Також цікаво тест-драйв військової вантажівки MAN

Вантажівки та зброя – тотожні речі

– Немає гармат – немає до них вантажівок. Гармата та вантажівка, начебто різні речі – то броня, а то транспорт, – але якщо немає другої, то виникнуть проблеми з логістикою першого. Усі розуміють, що потрібна зброя, але коли її отримують, усвідомлюють – потрібні вантажівки. Зараз питання важкоатлетів стоїть гостро.

Скільки живе машина на фронті?

– Американські швидкі допомоги у прифронтовій зоні живуть від 1 до 2 тижнів. Якщо пощастило, і одразу не підірвали, то за два тижні ходова ремонту не підлягає. Дешевше купити нову швидку, ніж відремонтувати стару.

Тривалість життя позашляховика така ж, як і у швидкої: від 1 дня до 2 тижнів. У нас у Харкові був випадок. Американський джип приїхав щойно із салону, пробіг – 30 км. Коли на завданні було поранено двох людей, то цей джип віз їх до лікарні. Щоб об'їхати ліс, знадобилося б 45 хвилин, але поранені стільки б не витримали. Хлопці помчали навпростець. Вони дісталися за 15 хвилин, але біля лікарні біля машини відвалилися колеса. Але людей було врятовано.

Тривалість життя вантажівки – від 1 до 3 місяців. Вона дасть фору іншим автомобілям, тому що її призначення – виживати у важких умовах. До того ж, якщо нова вантажівка, обладнана електронікою, зламається десь у полі – потрібно буде забирати її під обстрілами на ремонт. У разі поломки радянської машини, ізолента та домкрат врятують ситуацію, машина своїм ходом доїде до місця ремонту. Такий парадокс.



– Ще влітку потреба у вантажівках становила 4 тис. машин. Ця цифра сьогодні може зменшитись на тисячу, а завтра на тисячу збільшитися.

Армія волонтерів

– Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України величезну підтримку військовим почала надавати армія волонтерів. Вони збирають кошти, знаходять машини, ремонтують їх та передають армії. Це можуть бути одинаки, які намагаються допомогти своїм друзям на фронті, як, наприклад, Олександр Білоус із Чернівців, який лише за перші п'ять місяців війни передав близько півсотні автомобілів. Чи волонтерські фонди чи організації, які координують, наприклад, Сергій Притула, чи Юрій Бірюков.