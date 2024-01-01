Сколько будет стоить Jeep Avenger в Украине

Новый Jeep Avenger едет в Украину, объявлен перечень доступных версий и комплектаций для нашего рынка: кроссовер будет предложен с бензиново-электрическим гибридом или 100% электроприводом, а также в двух комплектациях на выбор покупателя по цене от 999 600 гривен.

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Кроссовер Jeep Avenger – самый маленький в модельном ряду бренда, он приносит характерный стиль легендарного бренда в сегмент компактных кроссоверов, а также имеет современные технологии и электрифицированные силовые агрегаты.

Благодаря небольшим габаритным размерам (длина 4,08 метра, ширина 1,81 метра, высота 1,54 метра), кроссовер Jeep Avenger гарантирует легкость передвижения по городским улицам и простоту парковки в условиях ограниченного пространства.

Украинским покупателям Jeep Avenger будет предложено два варианта силовых агрегатов на выбор. Гамму модели открывает гибридная версия e-Hybrid 1.2L, 100 DCT-6: это сочетание 1,2-литрового бензинового двигателя и 6-ступенчатой автоматической коробки передач DCT со встроенным электромотором. Бензиновый турбодвигатель развивает 74 кВт или 100 л.с. мощности и 205 Нм крутящего момента; электродвигатель обеспечивает 21 кВт или 29 л.с. мощности и 55 Нм крутящего момента, причем с первых секунд начала движения и во время ускорений. Результат бензиново-электрического гибрида – ускорение 0-100 км/ч за 10,9 секунд, максимальная скорость 184 км/ч, потребление топлива в смешанном цикле на уровне 4,9-5,1 л на 100 км.

Другим вариантом силового агрегата для Нового Jeep Avenger выступает полностью 100% электропривод. Электрический кроссовер Jeep Avenger Electric оснащен электромотором мощностью 115 кВт или 156 л.с., развивающим 260 Нм крутящего момента. Для питания электромотора на версии Jeep Avenger Electric используется высоковольтная литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 54 кВт*ч., чего хватает для запаса хода до 385-400 км (в зависимости от условий движения, стиля вождения и т.д.). Для зарядки аккумулятора можно использовать источники переменного или постоянного тока мощностью до 100 кВт; в последнем случае для пополнения аккумулятора в пределах 20-80% его номинальной емкости понадобится всего 24 минуты.

Кроме выбора силовых агрегатов, кроссовер Jeep Avenger также будет предложен в Украине в двух различных комплектациях.

Автомобиль Jeep Avenger в комплектации Altitude оснащен следующим: электронная система курсовой устойчивости, предупреждение о смене полосы движения, адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков, системы Hill Descent Control и Selec-Terrain, фронтальные и боковые подушки безопасности, надувные шторки безопасности, сигнализатор усталости водителя, климат-контроль, центральный передний подлокотник, датчики парковки сзади, подогрев передних сидений, подогрев нижней части лобового стекла, многофункциональный 10,25-дюймовый дисплей панели приборов, мультимедийная система с сенсорным 10,25-дюймовым дисплеем, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, комбинированная отделка сидений из ткани и искусственной кожи, двухпозиционный пол багажника, фары ECO LED и автоматическое включение фар, легкосплавные 17-дюймовые колесные диски. Кроссовер

Jeep Avenger в максимальной комплектации Summit дополнительно предлагает: мониторинг "слепых зон" зеркал, функцию удерживания в центре полосы движения, систему бесключевого доступа, электропривод крышки багажника с сенсорным открытием, камеру заднего вида, тонированные задние окна и стекло багажника, фоновую подсветку интерьера, адаптивный дальний свет, легкосплавные 18-дюймовые колесные диски и др.

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Стоимость кроссовера следующая (в зависимости от силового агрегата и комплектации):

e-Hybrid 1.2L 100 DCT-6 Altitude – от 999 600 гривен;

e-Hybrid 1.2L 100 DCT-6 Summit – от 1 104 100 гривен;

Electric 100/136 54 kWh Altitude – от 1 248 800 гривен;

Electric 100/136 54 kWh Summit – от 1 311 100 гривен;



На Новые Jeep Avenger e-Hybrid и Jeep Avenger Electric распространяется стандартная гарантия от производителя – 3 года или 100 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше. На Jeep Avenger Electric действует гарантия на аккумулятор 8 лет или 160 000 километров.

Дополнительного к общей гарантии, на автомобили Jeep действует гарантия 12 лет от сквозной коррозии и 3 года на лакокрасочное покрытие. Также для владельцев Jeep в гарантийный период доступна служба поддержки в дороге Jeep Assistance.

Кроссовер Jeep Avenger уже доступен для предварительного заказа и бронирования у официальных дилеров Бренда в Украине.