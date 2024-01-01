Новий Jeep Avenger прямує в Україну, оголошено перелік доступних версій та комплектацій для нашого ринку: кросовер буде запропонований з бензиново-електричним гібридом або 100% електроприводом, а також у двох комплектаціях на вибір покупця за ціною від 999 600 гривень.

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Кросовер Jeep Avenger – найменший у модельному ряду бренду, він приносить характерний стиль легендарного бренду в сегмент компактних кросоверів, а також має сучасні технології та електрифіковані силові агрегати.

Завдяки невеликим габаритним розмірам (довжина 4,08 метра, ширина 1,81 метра, висота 1,54 метра), кросовер Jeep Avenger гарантує легкість пересування міськими вулицями та простоту паркування в умовах обмеженого простору.

Українським покупцям Jeep Avenger буде запропоновано два варіанти силових агрегатів на вибір. Гаму моделі відкриває гібридна версія e-Hybrid 1.2L, 100 DCT-6: це поєднання 1,2-літрового бензинового двигуна та 6-ступеневої автоматичної коробки передач DCT з вбудованим електромотором. Бензиновий турбодвигун розвиває 74 кВт або 100 к.с. потужності та 205 Нм крутного моменту; електродвигун забезпечує 21 кВт або 29 к.с. потужності та 55 Нм крутного моменту, причому з перших секунд початку руху та під час прискорень. Результат бензиново-електричного гібрида – прискорення 0-100 км/год за 10,9 секунд, максимальна швидкість 184 км/год, споживання палива у змішаному циклі на рівні 4,9-5,1 л на 100 км.

Іншим варіантом силового агрегату для Нового Jeep Avenger виступає повністю 100% електропривод. Електричний кросовер Jeep Avenger Electric оснащено електромотором потужністю 115 кВт або 156 к.с., що розвиває 260 Нм крутного моменту. Для живлення електромотору на версії Jeep Avenger Electric використовується високовольтна літій-іонна акумуляторна батарея ємністю 54 кВт*год., чого вистачає для запасу ходу до 385-400 км (в залежності від умов руху, стилю керування тощо). Для зарядки акумулятора можна використовувати джерела змінного або постійного струму потужністю до 100 кВт; в останньому випадку для поповнення акумулятора в межах 20-80% його номінальної ємності знадобиться лише 24 хвилини.

Крім вибору силових агрегатів, кросовер Jeep Avenger також буде запропонований в Україні у двох різних комплектаціях.

Автомобіль Jeep Avenger у комплектації Altitude оснащений наступним: електрона система курсової стійкості, попередження про зміну смуги руху, адаптивний круїз-контроль, розпізнавання дорожніх знаків, системи Hill Descent Control та Selec-Terrain, фронтальні та бокові подушки безпеки, надувні шторки безпеки, сигналізатор втоми водія, клімат-контроль, центральний передній підлокітник, датчики паркування позаду, підігрів передніх сидінь, підігрів нижньої частини лобового скла, багатофункціональний 10,25-дюймовий дисплей панелі приладів, мультимедійна система з сенсорним 10,25-дюмовим дисплеєм, підтримка Android Auto та Apple CarPlay, комбіноване оздоблення сидінь з тканини та штучної шкіри, двопозиційна підлога багажника, фари ECO LED та автоматичне вмикання фар, легкосплавні 17-дюймові колісні диски. Кросовер

Jeep Avenger у максимальній комплектації Summit додатково пропонує: моніторинг «сліпих зон» дзеркал, функцію утримування в центрі смуги руху, систему безключового доступну, електропривод кришки багажника з сенсорним відкриттям, камеру заднього огляду, тоновані задні вікна та скло багажника, фонове підсвічування інтер’єру, адаптивне дальнє світло, легкосплавні 18-дюймові колісні диски та ін.

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Вартість кросовера наступна (в залежності від силового агрегату та комплектації):

e-Hybrid 1.2L 100 DCT-6 Altitude – від 999 600 гривень;

e-Hybrid 1.2L 100 DCT-6 Summit – від 1 104 100 гривень;

Electric 100/136 54 kWh Altitude – від 1 248 800 гривень;

Electric 100/136 54 kWh Summit – від 1 311 100 гривень;



На Нові Jeep Avenger e-Hybrid та Jeep Avenger Electric розповсюджується стандартна гарантія від виробника – 3 роки або 100 тисяч кілометрів, в залежності від того, що настане раніше. На Jeep Avenger Electric діє гарантія на акумулятор 8 років або 160 000 кілометрів.

Додаткового до загальної гарантії, на автомобілі Jeep діє гарантія 12 років від наскрізної корозії та 3 роки на лакофарбове покриття. Також для власників Jeep у гарантійний період доступна служба підтримки в дорозі Jeep Assistance.

Кросовер Jeep Avenger уже доступний для попереднього замовлення та бронювання у офіційних дилерів Бренду в Україні.