Сколько чаевых оставляют пассажиры такси в Украине и Европе

Пассажиры оставляют чаевые водителю в такси в зависимости от настроения. Для этого различные сервисы вызова авто имеют в своих приложениях соответствующие опции. Проанализируем, как часто водители такси получают чаевые и какие суммы.

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В сфере услуг клиенты оставляют в среднем 10% чаевых от стоимости заказа. Не исключение – и сфера такси. В OnTaxi опросили более 4 тыс. пассажиров, которые пользуются сервисом относительно чаевых. Большинство их клиентов сумму чаевых определяют в зависимости от качества предоставляемых услуг – 58,1%. Если им все очень понравилось, то могут поблагодарить и большей суммой, чем 10%. В целом же чаевые в размере определенного процента от стоимости поездки оставляют только 20,4% пассажиров, а 15,2% опрошенных всегда предпочитают фиксированную сумму в гривнах.

Постоянно оставляют чаевые 29,9% опрошенных (кроме случаев, когда водитель не слишком вежлив), одновременно 13.9% делают это всегда. Почти половина опрошенных (49,6%) благодарят водителей только, когда получают качественный сервис. И только 6,6% не оставляют чаевые вообще.

“Важными критериями для пассажиров, по которым они оценивают качество, является строгое соблюдение водителем всех ПДД, чистота и опрятность машины, водитель в костюме, приветливый, открывает двери, разговаривает на украинском, предлагает выбрать музыку. Каждый водитель, рассчитывая получить чаевые, приложит усилия, чтобы поездка для пассажира была комфортной, ведь в течение месяца “на чае” можно неплохо дополнительно заработать. В приложении OnTaxi мы, например, предлагаем поблагодарить водителя фиксированной суммой 10, 20, 50 грн на выбор или же ввести свою”, – рассказывает руководитель развития бизнеса OnTaxi Владислав Наливка.

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Между тем в Польше, где чаевые для водителей такси также не обязательны, большинство пассажиров просто округляют стоимость поездки до ближайшей целой суммы. Например, заказ такси им стоило 47 злотых, а заплатят 50. Иногда за хороший сервис, например, если водитель помог с багажом, могут оставить 5–10% чаевых от стоимости. Аналогичная политика округления действует и в Чехии, и 5–10% по желанию в отдельных случаях.

В Венгрии не дать чаевые водителю такси считается дурным тоном, особенно если обслуживание было на высоком уровне. Поэтому водитель всегда ожидает получить 10% от стоимости поездки.

У Германии, в частности в Берлине, чаще всего оставляют водителю 1–2 евро, – конечно же, если он помог чем-то и предоставил качественный сервис. А обычно округляют стоимость поездки или оставляют 10%.

У Великобритании же принято давать 2–3 фунта стерлингов за короткие поездки и 5–10 за длинные или в часы пик, или если водитель предоставляет дополнительные услуги или имеет чистый автомобиль. Эти суммы не являются обязательными, но в конце концов условно золотым стандартом по чаевых в этой стране для водителей такси является 10–15% от стоимости.

В Исландии, Дании, Норвегии и Швеции Норвегии и Швеции чаевые вообще не ожидают в сфере услуг, в том числе и в такси.

В OnTaxi говорят, что количество заказов, которые может выполнить водитель в течение дня зависит от города, где он работает. В Харькове, например, это примерно 20–25 поездок. Если за каждый заказ получать хотя бы 10 грн чаевых, то дополнительно можно зарабатывать 200–250 грн в день.