Как работают водители такси в Европе: сравнение с Украиной

В Европе услуги такси – важное дополнение и расширение сети общественного транспорта. Поэтому муниципалитеты и правительства пытаются регулировать эту сферу. В Украине правовая база услуг перевозок такси устарела, и пока только формируется согласно новым правилам. Специалисты из OnTaxi попыталась проанализировать основные моменты рынка такси в некоторых странах Европы.

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Одна из выразительных тенденций на рынке сервисов вызова автомобилей в Европе – рост конкуренции, что ведет к снижению цен и улучшению качества работы. В то же время, компания Statista прогнозирует рост доходов на этом рынке. Уже в 2025 году они должны достичь 20,31 млрд долл.

В странах со строгим регулированием этого рынка, например в Германии, расширение происходит сложнее.

В Польше его развитие затормозил закон, по которому, водители, сотрудничающие с сервисами вызова авто, должны иметь местное водительское удостоверение. А поскольку многие транспортные компании крупных польских городов полагаются на системный поток иммигрантов из Украины, Грузии, Центральной Азии, такое нововведение вызвало недостаток водителей. Сейчас иностранцы смогут подать заявку на получение польских водительских удостоверений только после 185 дней пребывания в стране. Рассматривают ее в течение месяца.

Стандартный тариф на классические такси в Польше устанавливается законодательными нормами и зависят от города. Начальный сбор – фиксированная плата за посадку в авто, включение таксометра и начало поездки. Сумма включает стоимость первого километра. Дневной и ночной тарифы также отличаются. Последний обычно выше и длится с 22:00 до 6:00. Отдельно придется заплатить за дополнительные опции, например перевозки габаритного багажа или животных. И главное, – необходимо иметь лицензию, у каждого города она своя.

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В Черногории тоже существуют местные лицензии, поэтому если водитель имеет лицензию в одном городе, но везет пассажира в другое, то туда он может ехать как таксист, а обратно уже – нет. Также у местных служб такси отсутствует динамический тариф и цены закреплены законодательно (подача, стоимость километра). Поэтому вы всегда будете знать, сколько будет стоить ваша поездка, особенно по знакомому маршруту, можно заранее отложить в кошельке нужную сумму.

Чаще всего для вызова такси клиенты в Черногории звонят, реже – пользуются приложением или связью через Viber. Последним двум способам больше предпочитают туристы. Стоимость подачи авто не менее 2.6 евро (в которую уже заложен маршрут в 2 километра), 1,3 евро каждый следующий километр.

В Словакии водитель такси также должен иметь лицензию на работу, даже если сотрудничает с сервисами вызова авто. Кроме того, в стране строго относятся к проверке водителей, просят пройти медицинское обследование, в том числе и психологическое. Повторять его необходимо каждые 5 лет, а если драйвер достиг 65-летнего возраста – то каждые два.

В Чехии также существует подобное требование, хотя с 2026-го возраст планируют поднять до 70. А еще страна активно цифровизирует государственные услуги в сфере такси и в этом году нацелена полностью перейти на электронную систему выдачи лицензий и разрешений.

В Нидерландах, где владение авто менее распространено из-за заботы об окружающей среде, услуги вызова такси выбирают как альтернативу собственному автомобилю. Классическое такси конкурирует с сервисами вызова авто.

Лицензированные такси всегда имеют синий номерной знак, “фонарь” на крыше с официальным логотипом Амстердама TaXXXi, названием компании и номером такси. Тариф такого 4.15 евро + 3.05 евро каждый следующий километр, по данным прошлого года. Максимальная стоимость простоя – 57,20 евро в час, поэтому в час пик лучше не выезжать. Короткая поездка по городу стоит примерно 13-20 евро (600 – 900 грн).

Кстати в Киеве с таксистом уже можно торговаться за цену поездки

“В Украине чаще выбирают сервисы вызова авто, чем классические такси, хотя конечно все зависит от города. Нередко в маленьких райцентрах предпочитают именно последний вариант, но в таком случае скорее срабатывает привычка, чем объективный выбор по качеству. Сервисы вызова авто имеют динамический тариф и он отличается от города, погоды, времени суток и тому подобное. Например, в Коростене, если говорить о OnTaxi, минимальная цена подачи составляет 40 грн в классе “Эконом” и 13 грн каждый последующий километр. В Харькове же подача будет стоить 58 грн (“Эконом”) и 9.50 каждый последующий километр. Кроме того, среди всего спроса водители имеют право выбирать стоимость заказа, по которой готовы везти пассажира. В приложении можно настроить фильтры, чтобы поступали только нужные варианты.

Регулирование рынка сервисов вызова авто в Украине еще только продолжается. За основу могут взять опыт любой из стран Европы, который сочтут релевантным, или скомбинировать несколько. В частности, направления регулирования обсуждали во время круглого стола от Европейской Бизнес Ассоциации “Ride–hailing и микромобильность: перспективы украинского рынка”. Ответственность за лицензирование своей работы на сегодня возлагается на водителя: есть те, кто выбирают работать с лицензией, есть те, кто против. Но все же в прошлом году выдали около 800 новых лицензий, и это немало”, – рассказывает руководитель развития бизнеса OnTaxi Владислав Наливка.

Сейчас деятельность в сфере такси в Украине регулируется законом “Об автомобильном транспорте”. Учитывая не, что стоимость лицензий в Европе, технических проверок авто, медицинских осмотров выше, чем в Украине, водители имеют больше денег в своих кошельках. Также не стоит забывать о высоких налоговых ставках и отсутствие динамического тарифа во многих европейских странах.