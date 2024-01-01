Где в Европе больше всего электрических такси

Как выяснилось, доля аккумуляторных “шашечек” по всей Европе прогрессирует, хотя и все еще тормозится высокими затратами на приобретение, недостаточной зарядной инфраструктурой и сокращением государственных стимулов.

47% всех поездок в 2024 году на платформе Freenow были осуществлены на полностью электрических и частично электрических такси. Эксперты Европейского приложение для мультимобильности, в основе которого лежит такси в более чем 150 городах, опубликовали очередное исследование Sustainability Highlights 2024.

Читайте также Женщины будут возить в такси женщин: новая услуга от известного агрегатора перевозок

К городам с самой высокой долей электрифицированных транспортных средств принадлежит Париж, Лондон, Вена, Варшава и Милан. В этих городах от 70% до 83% автопарка Freenow полностью и частично электрифицировано.

Такие города, как Гамбург и Дублин, лидируют по самой высокой доле полностью электрифицированных такси. В Польше, Франции, Австрии, Испании и Италии фиксируется высокий процент частично электрифицированных транспортных средств, таких как гибриды и плагин-гибриды. Это знаменует сильный сдвиг в сторону устойчивой мобильности.

Инфографика: Авто24 по данным Freenow

Исследование показывает рост в Великобритании, где 78 процентов транспортных средств на платформе компании электрифицированы. При этом почти 72 процента поездок осуществляются на частично электрифицированных транспортных средствах.

Правда, такие города, как Брайтон и Эдинбург все еще сталкиваются с медленным внедрением полностью электрических моделей, главным образом из-за высоких начальных затрат и сокращения государственной поддержки.

Читайте также Украинских таксистов "попросят" приобрести лицензию и платить налоги

"Сокращение государственных субсидий, таких как грант на такси с подзарядкой от сети, является реальным препятствием. Для многих независимых водителей финансовое бремя перехода на электромобили является просто слишком высоким. Нам нужна более последовательная и долгосрочная поддержка со стороны правительств, чтобы сделать электрификацию возможной для водителей, особенно на таких рынках, как Великобритания", – отметил главный директор по стратегии Freenow Феликс Бранд.

Зато такие города, как Гамбург и Дублин, лидируют во внедрении электрических такси. В Гамбурге, где расположена штаб-квартира компании, более 600 из 3000 такси полностью электрические, и 85 процентов из них доступны на платформе Freenow.

Читайте также В Киеве заметили дорогой Range Rover с номерами такси

Парки там и в других мегаполисах растут. Инициатива сочетает лизинг транспортных средств, доступ к сети скоростной зарядки, полное покрытие технического обслуживания и такие платформенные стимулы, как приоритетное бронирование, что помогло стимулировать внедрение электрических такси в городе.

Такая модель уже исследуется на других рынках, таких как Польша, где гибриды все еще популярнее, чем полностью электрические такси. В перспективе речь идет о комплексном пакете, который будет решать проблемы инфраструктуры, финансовой и операционной деятельности.