Де в Європі найбільше електричних таксі

Як з’ясувалося, частка акумуляторних "шашечок" по всій Європі прогресує, хоча й все ще гальмується високими витратами на придбання, недостатньою зарядною інфраструктурою та скороченням державних стимулів.

47% усіх поїздок у 2024 році на платформі Freenow були здійснені на повністю електричних та частково електричних таксі. Експерти європейського додатка для мультимобільності, в основі якого лежить таксі в більш ніж 150 містах, опублікував чергове дослідження Sustainability Highlights 2024.

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До міст з найвищою часткою електрифікованих транспортних засобів належить Париж, Лондон, Відень, Варшава та Мілан. У цих містах від 70% до 83% автопарку Freenow повністю і частково електрифіковано.

Такі міста, як Гамбург і Дублін, лідирують за найвищою часткою повністю електрифікованих таксі. У Польщі, Франції, Австрії, Іспанії та Італії фіксується високий відсоток частково електрифікованих транспортних засобів, таких як гібриди та плагін-гібриди. Це знаменує сильний зсув у бік сталої мобільності.

Інфографіка: Авто24 за даними Freenow

Дослідження проказує зростання у Великій Британії, де 78 відсотків транспортних засобів на платформі компанії електрифіковані. При цьому майже 72 відсотки поїздок здійснюються на частково електрифікованих транспортних засобах.

Щоправда, такі міста, як Брайтон та Единбург все ще стикаються з повільнішим впровадженням повністю електричних моделей, головним чином через високі початкові витрати та скорочення державної підтримки.

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"Скорочення державних субсидій, таких як грант на таксі з підзарядкою від мережі, є реальною перешкодою. Для багатьох незалежних водіїв фінансовий тягар переходу на електромобілі є просто занадто високим. Нам потрібна більш послідовна та довгострокова підтримка з боку урядів, щоб зробити електрифікацію можливою для водіїв, особливо на таких ринках, як Велика Британія", – зазначив головний директор зі стратегії Freenow Фелікс Бранд.

Натомість такі міста, як Гамбург і Дублін, лідирують у впровадженні електричних таксі. У Гамбурзі, де розташована штаб-квартира компанії, понад 600 з 3000 таксі повністю електричні, і 85 відсотків з них доступні на платформі Freenow.

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Парки там та в інших мегаполісах зростають. Ініціатива поєднує лізинг транспортних засобів, доступ до мережі швидкісної зарядки, повне покриття технічного обслуговування та такі платформні стимули, як пріоритетне бронювання, що допомогло стимулювати впровадження електричних таксі в місті.

Така модель вже досліджується на інших ринках, таких як Польща, де гібриди все ще популярніші, ніж повністю електричні таксі. В перспективі йдеться про комплексний пакет, який розв'язуватиме проблеми інфраструктури, фінансової та операційної діяльності.