Як працюють водії таксі в Європі: порівняння з Україною

У Європі послуги таксі – важливе доповнення та розширення мережі громадського транспорту. Тому муніципалітети та уряди намагаються регулювати цю сферу. В Україні правова база послуг перевезень таксі застаріла, і наразі лише формується згідно з новими правилами. Фахівці з OnTaxi спробувала проаналізувати основні моменти ринку таксі в деяких країнах Європи.

Також цікаво де в Європі найбільше електричних таксі

Одна з виразних тенденцій на ринку сервісів виклику авто в Європі – зростання конкуренції, що веде до зниження цін та покращення якості роботи. Водночас, компанія Statista прогнозує зростання доходів на цьому ринку. Уже в 2025 році вони мають досягти 20,31 млрд дол.

У країнах із суворим регулюванням цього ринку, наприклад в Німеччині, розширення відбувається складніше.

В Польщі його розвиток загальмував закон, за яким, водії, що співпрацюють із сервісами виклику авто, повинні мати місцеве посвідчення водія. А оскільки багато транспортних компаній великих польських міст покладаються на системний потік іммігрантів з України, Грузії, Центральної Азії, таке нововведення спричинило нестачу водіїв. Наразі іноземці зможуть подати заявку на отримання польських водійських посвідчень лише після 185 днів перебування в країні. Розглядають її впродовж місяця.

Стандартний тариф на класичні таксі у Польщі встановлюється законодавчими нормами та залежать від міста. Початковий збір – фіксована плата за посадку в авто, увімкнення таксометра та початок поїздки. Сума включає вартість першого кілометра. Денний та нічний тарифи також відрізняються. Останній зазвичай вищий і триває з 22:00 до 6:00. Окремо доведеться заплатити за додаткові опції, як-от перевезення габаритного багажу чи тварин. І головне, – необхідно мати ліцензію, у кожного міста вона своя.

До речі китайські електротаксі змінюють батареї за 100 секунд

У Чорногорії теж існують місцеві ліцензії, тож якщо водій має ліцензію в одному місті, але везе пасажира в інше, то туди він може їхати як таксист, а назад вже – ні. Також у місцевих служб таксі відсутній динамічний тариф і ціни закріплені законодавчо (подача, вартість кілометра). Тож ви завжди знатимете, скільки коштуватиме ваша поїздка, особливо по знайомому маршруту, можна наперед відкласти в гаманці потрібну суму.

Найчастіше для виклику таксі клієнти в Чорногорії телефонують, рідше – користуються застосунком чи зв’язком через Viber. Останнім двом способам більше надають перевагу туристи. Вартість подачі авто щонайменше 2.6 євро (в яку вже закладено маршрут у 2 кілометри), 1,3 євро кожен наступний кілометр.

У Словаччині водій таксі також повинен мати ліцензію на роботу, навіть якщо співпрацює з сервісами виклику авто. Крім того, в країні суворо ставляться до перевірки водіїв, просять пройти медичне обстеження, зокрема і психологічне. Повторювати його необхідно кожні 5 років, а якщо драйвер досяг 65-річного віку – то кожні два.

В Чехії також існує подібна вимога, хоча з 2026-го вік планують підняти до 70. А ще країна активно цифровізує державні послуги у сфері таксі та в цьому році націлена повністю перейти на електронну систему видачі ліцензій та дозволів.

У Нідерландах, де володіння авто менш поширене через турботу про навколишнє середовище, послуги виклику таксі обирають як альтернативу власному автомобілю. Класичне таксі конкурує з сервісами виклику авто.

Ліцензовані таксі завжди мають синій номерний знак, “ліхтар” на даху з офіційним логотипом Амстердама TaXXXi, назвою компанії і номером таксі. Тариф такого 4.15 євро + 3.05 євро кожен наступний кілометр, за даними минулого року. Максимальна вартість простою – 57,20 євро за годину, тож у час пік краще не виїжджати. Коротка поїздка містом коштує приблизно 13-20 євро (600 – 900 грн).

До речі у Києві з таксистом вже можна торгуватись за ціну поїздки

“В Україні частіше обирають сервіси виклику авто, ніж класичні таксі, хоча звісно все залежить від міста. Нерідко в маленьких райцентрах надають перевагу саме останньому варіанту, але у такому разі швидше спрацьовує звичка, ніж об’єктивний вибір за якістю. Сервіси виклику авто мають динамічний тариф і він різниться від міста, погоди, часу доби тощо. Наприклад, у Коростені, якщо говорити про OnTaxi, мінімальна ціна подачі становить 40 грн у класі “Економ” і 13 грн кожен наступний кілометр. У Харкові ж подача коштуватиме 58 грн (“Економ”) і 9.50 кожен наступний кілометр. Крім того, серед всього попиту водії мають право обирати вартість замовлення, за якою готові везти пасажира. У застосунку можна налаштувати фільтри, щоб надходили лише потрібні варіанти.

Регулювання ринку сервісів виклику авто в Україні ще лише триває. За основу можуть взяти досвід будь-якої з країн Європи, який вважатимуть релевантним, або скомбінувати декілька. Зокрема, напрямки регулювання обговорювали під час круглого столу від Європейської Бізнес Асоціації “Ride–hailing та мікромобільність: перспективи українського ринку”. Відповідальність за ліцензування своєї роботи на сьогодні покладається на водія: є ті хто обирають працювати з ліцензією, є ті, хто проти. Але все ж минулого року видали близько 800 нових ліцензій, і це немало”, – розповідає керівник розвитку бізнесу OnTaxi Владислав Наливка.

Наразі діяльність у сфері таксі в Україні регулюється законом “Про автомобільний транспорт”. Зважаючи на не, що вартість ліцензій в Європі, технічних перевірок авто, медичних оглядів вища, ніж в Україні, водії мають більше грошей у своїх гаманцях. Також не варто забувати про високі податкові ставки та відсутність динамічного тарифу в багатьох європейських країнах.