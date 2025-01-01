Скільки чайових залишають пасажири таксі в Україні та Європі

Пасажири залишають чайові водію в таксі залежно від настрою. Для цього різні сервіси виклику авто мають в своїх застосунках відповідні опції. Проаналізуємо, як часто водії таксі отримують чайові та які суми.

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В сфері послуг клієнти залишають в середньому 10% чайових від вартості замовлення. Не виключення – і сфера таксі. В OnTaxi опитали понад 4 тис. пасажирів, які користуються сервісом щодо чайових. Більшість їхніх клієнтів суму чайових визначають залежно від якості наданих послуг – 58,1%. Якщо їм все дуже сподобалось, то можуть подякувати і більшою сумою, ніж 10%. Загалом же чайові в розмірі певного відсотка від вартості поїздки залишають лише 20,4% пасажирів, а 15,2% опитаних завжди надають перевагу фіксованій сумі у гривнях.

Постійно залишають чайові 29,9% опитаних (крім випадків, коли водій не надто чемний), водночас 13.9% роблять це завжди. Майже половина опитаних (49,6%) віддячують водіям лише, коли отримують якісний сервіс. І лише 6,6% не залишають чайові взагалі.

“Важливими критеріями для пасажирів, за якими вони оцінюють якість, є суворе дотримання водієм усіх ПДР, чистота та охайність автівки, водій у костюмі, привітний, відчиняє двері, розмовляє українською, пропонує обрати музику. Кожен водій, розраховуючи отримати чайові, докладе зусиль, щоб поїздка для пасажира була комфортною, адже впродовж місяця “на чаї” можна непогано додатково заробити. У застосунку OnTaxi ми, наприклад, пропонуємо подякувати водію фіксованою сумою 10, 20, 50 грн на вибір або ж ввести свою”, – розповідає керівник розвитку бізнесу OnTaxi Владислав Наливка.

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Тим часом у Польщі, де чайові для водіїв таксі також не обов’язкові, більшість пасажирів просто округляють вартість поїздки до найближчої цілої суми. Наприклад, замовлення таксі їм коштувало 47 злотих, а заплатять 50. Інколи за гарний сервіс, наприклад, якщо водій допоміг з багажем, можуть залишити 5–10% чайових від вартості. Аналогічна політика округлення діє і в Чехії, і 5–10% за бажанням в окремих випадках.

В Угорщині не дати чайові водію таксі вважається поганим тоном, особливо якщо обслуговування було на високому рівні. Тож водій завжди очікує отримати 10% від вартості поїздки.

У Німеччині, зокрема у Берліні, найчастіше залишають водію 1–2 євро, – звісно ж, якщо він допоміг чимось та надав якісний сервіс. А зазвичай округлюють вартість поїздки чи залишають 10%.

У Великобританії ж заведено давати 2–3 фунти стерлінгів за короткі поїздки та 5–10 за довгі або в години пік, або ж якщо водій надає додаткові послуги чи має чистий автомобіль. Ці суми не є обов’язковими, але зрештою умовно золотим стандартом щодо чайових у цій країні для водіїв таксі є 10–15% від вартості.

В Ісландії, Данії, Норвегії та Швеції чайові взагалі не очікують у сфері послуг, зокрема і в таксі.

В OnTaxi говорять, що кількість замовлень, які може виконати водій впродовж дня залежить від міста, де він працює. У Харкові, наприклад, це приблизно 20–25 поїздок. Якщо за кожне замовлення отримувати хоча би 10 грн чайових, то додатково можна заробляти 200–250 грн на день.