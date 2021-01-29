За прошлый год украинцы потратили на импортные авто $ 3,5 млрд. Это не намного меньше, чем в 2019 году.

Локдаун, карантинные мероприятия и перекрытые для частных поездок границы не слишком заметно сказались на объеме импорта автомобилей. В течение 12 месяцев 2020 года украинские покупатели, по данным Государственной таможенной службы, потратили на новый и подержанный транспорт за рубежом 3,5 миллиарда долларов – лишь на 110 миллионов меньше, чем в относительно безмятежном 2019-м ($ 3,61 млрд).

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После существенной весенней просадки “пригонки” объемы импорта в денежном эквиваленте постоянно увеличивались, и в декабре выросли до рекордных $364 млн за месяц. Благодаря этому 4 квартал стал не только лучшим в году, но и “дал прикурить” четвертому кварталу предыдущего: $1,07 млрд в 2020-м против $1,01 млрд в 2019-ом. Куда же ушли деньги?

Топ-10 стран, из которых импортировали бывшие в употреблении и новые ТС в Украину, 2020 г

США - $ 664,8 млн; Япония - $ 662,6 млн; Германия - $ 560,5 млн; Польша - $ 165 млн; Словакия - $ 162,1 млн; Румыния - $ 148,1 млн; Венгрия, $ 137,9 млн; Ю. Корея - $ 131 млн; Чехия - $ 1215 млн; Канада - $ 54 млн.

Интересно, что по итогам 2019 го очередность лидеров этого рейтинга была совсем другой: больше денег ($ 699 млн) год назад отправили в Германию, японцам перечислили $ 587 млн, а на американских аукционах оставили только $ 518 млн. Значительную часть поступлений (почти 32% от прошлогодних $ 241,7 млн), в 2020-м потеряла Польша, а Республика Корея, наоборот, получила от украинских автомобилистов на $ 27 миллионов (26%) больше. Как и Канада, куда в 2020-м перевели на 37% (или на $ 14,5 миллиона) больше валюты.

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Отдельного упоминания заслуживает происхождение импортных автомобилей: несмотря на "аукционный" тренд, в 2020-м больше всего денег украинские покупатели заплатили за машины японского производства. Впрочем, американские производители отстали от “японцев” ненамного.

Топ-5 стран-производителей импортируемого в Украину нового и подержанного транспорта, 2020 г.

Япония - $ 658,6 млн; США - $ 645,6 млн; Германия - $ 397 млн; Румыния - $ 147,8 млн; Корея - $ 131 млн.

Напоследок напомним, что в приведенных подсчетах речь идет исключительно о суммах, затраченных на покупку за рубежом новых и подержанных автомобилей, - без учета затрат на “растаможку” или, скажем, ремонт в Украине. Но даже так получается, что в непростом 2020 году украинские автомобилисты тратили на импортные авто в среднем почти 10 миллионов долларов ежедневно ($ 9 млн 574 тыс.).