За минулий рік українці витратили на імпортні авто $ 3,5 млрд. Це не набагато менше, аніж у 2019 році.

Локдаун, карантинні заходи та перекриті для приватних поїздок кордони не надто помітно позначилися на обсязі імпорту автомобілів. Протягом 12 місяців 2020 року українські покупці, за даними Державної митної служби, витратили на новий та вживаний транспорт за кордоном 3,5 мільярда доларів - лише на 110 мільйонів менше, ніж у відносно безтурботному 2019-му ($ 3,61 млрд).

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Після істотної весняної просадки “пригону” обсяги імпорту в грошовому еквіваленті постійно збільшувалися, та у грудні зросли до рекордних $364 мільйонів за місяць. Завдяки цьому 4 квартал став не тільки кращим у році, але й “дав прикурити” четвертому кварталу попереднього: $1,07 млрд у 2020-му проти $1,01 млрд у 2019-му. Куди ж пішли гроші?

Топ-10 країн, з яких імпортували вживані та нові ТЗ до України, 2020 р

США - $ 664,8 млн; Японія - $ 662,6 млн; Німеччина - $ 560,5 млн; Польща - $ 165 млн; Словаччина - $ 162,1 млн; Румунія - $ 148,1 млн; Угорщина, $ 137,9 млн; Ю. Корея - $ 131 млн; Чехія - $ 1215 млн; Канада - $ 54 млн.

Цікаво, що за підсумками 2019 го черговість лідерів цього рейтингу була зовсім іншою: найбільше грошей ($ 699 млн) рік тому відправили до Німеччини, японцям перерахували $ 587 млн, а на американських аукціонах залишили тільки $ 518 млн. Значну частину надходжень (майже 32% від торішніх $ 241,7 млн) у 2020-му втратила Польща, а Республіка Корея, навпаки, отримала від українських автомобілістів на $ 27 мільйонів (26%) більше. Як і Канада, куди у 2020-му переказали на 37% (або на $ 14,5 мільйона) більше валюти.

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На окрему згадку заслуговує походження імпортних автомобілів: попри “аукціонний” тренд, у 2020-му найбільше грошей українські покупці заплатили за машини японського виробництва. Втім, американські виробники відстали від “японців” ненабагато.

Топ-5 країн-виробників імпортованого до України нового і вживаного транспорту, 2020 р.

Японія - $ 658,6 млн; США - $ 645,6 млн; Німеччина - $ 397 млн; Румунія - $ 147,8 млн; Корея - $ 131 млн.

Наостанок нагадаємо, що у наведених підрахунках йдеться виключно про суми, витрачені на купівлю за кордоном нових і вживаних автомобілів, - без урахування витрат на “розмитнення” чи, скажімо, ремонт в Україні. Але навіть так виходить, що в непростому 2020 році українські автомобілісти витрачали на імпортні авто в середньому майже 10 мільйонів доларів щодня ($ 9 млн 574 тис.).