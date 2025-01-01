Сколько фур в Северной Америке ездит без тормозов: исследование

Альянс безопасности коммерческих транспортных средств CVSA обнародовал результаты необъявленной проверки тормозов, состоявшейся в апреле.

Это необъявленное мероприятие проходило одновременно в США, Мексике и Канаде. Инспекторы дорожного контроля акцент делали на нарушениях, связанных с тормозными барабанами и дисками. Как сообщает упомянутая выше некоммерческая ассоциация по безопасности коммерческих транспортных средств CVSA, "тормозной рейд" длился 24 часа.

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Инспекторы в 45 юрисдикциях Канады, Мексики и США провели в Северной Америке 4569 проверок коммерческих транспортных средств и вывели 398 (8,7%) с маршрута из-за нарушений, связанных с тормозами. Эти проверки проводились в рамках необъявленного однодневного мероприятия Альянса по безопасности коммерческих транспортных средств (CVSA) по проверке безопасности тормозов и обеспечению соблюдения правил.

В этом году акцент был сделан на барабанах и тормозных дисках транспортных средств. Тридцать два (8%) коммерческих транспортных средства имели нарушения, связанные с этими узлами. Четырнадцать из этих нарушений привели к выводу транспортного средства или комбинации из эксплуатации.

Проблемы с тормозным барабаном и диском могут повлиять на эффективность тормозов коммерческого транспортного средства и привести к нарушениям или выходу из строя. Кроме того, обломки этих деталей могут сместиться в дороге и повредить другие транспортные средства или привести к травмам или смертельным случаям.

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Инспекторы обнаружили 237 (59,5%) коммерческих транспортных средств, которые соответствовали критерию 20% неисправных тормозов, то есть когда 20% или более тормозов транспортного средства (или комбинации транспортных средств) вышли из строя.

Кроме того, инспекторы обнаружили 77 нарушений, связанных с неисправностью тормозных шлангов и/или трубок, 48 транспортных средств имели нарушения, связанные с неисправностью рулевой оси, 38 транспортных средств не прошли тест на скорость потери воздуха.

Также было 112 других нарушений, связанных с неисправностью тормозов, таких как изношенные тормозные магистрали/шланги, неработающая система защиты тягача, неработающее устройство предупреждения о низком уровне воздуха, утечки воздуха, утечки гидравлической жидкости и тому подобное.

Необъявленный День безопасности тормозов CVSA является частью операции "Воздушный тормоз" – программы CVSA, направленной на улучшение безопасности тормозов коммерческих транспортных средств по всей Северной Америке. Семидневная Неделя безопасности тормозов CVSA, еще одна кампания в рамках операции "Воздушный тормоз", запланирована на 24–30 августа 2025 года.

Инфографика: CVSA