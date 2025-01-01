Скільки фур у Північній Америці їздить без гальм: дослідження

Альянс безпеки комерційних транспортних засобів CVSA оприлюднив результати неоголошеної перевірки гальм, що відбулася у квітні.

Цей неоголошений захід проходив одночасно в США, Мексиці та Канаді. Інспектори дорожнього контролю акцент робили на порушеннях, пов'язаних з гальмівними барабанами та дисками. Як повідомляє згадана вище некомерційна асоціація з безпеки комерційних транспортних засобів CVSA, "гальмівний рейд" тривав 24 години.

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Інспектори у 45 юрисдикціях Канади, Мексики та США провели у Північній Америці 4569 перевірок комерційних транспортних засобів та вивели 398 (8,7%) з них з експлуатації через порушення, пов'язані з гальмами. Умі перевірки проводилися в рамках неоголошеного одноденного заходу Альянсу з безпеки комерційних транспортних засобів (CVSA) з перевірки безпеки гальм та забезпечення дотримання правил.

Цього року акцент був зроблений на барабанах та гальмівних дисках транспортних засобів. Тридцять два (8%) комерційних транспортних засоби мали порушення, пов'язані з цими вузлами. Чотирнадцять із цих порушень призвели до виведення транспортного засобу або комбінації з експлуатації.

Проблеми з гальмівним барабаном та диском можуть вплинути на ефективність гальм комерційного транспортного засобу та призвести до порушень або виходу з ладу. Крім того, уламки цих деталей можуть зміститися в дорозі та пошкодити інші транспортні засоби або призвести до травм чи смертельних випадків.

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Інспектори виявили 237 (59,5%) комерційних транспортних засобів, які відповідали критерію 20% несправних гальм, тобто коли 20% або більше гальм транспортного засобу (або комбінації транспортних засобів) вийшли з ладу.

Крім того, інспектори виявили 77 порушень, пов'язаних з несправністю гальмівних шлангів та/або трубок, 48 транспортних засобів мали порушення, пов'язані з несправністю кермової осі, 38 транспортних засобів не пройшли тест на швидкість втрати повітря.

Також було 112 інших порушень, пов'язаних з несправністю гальм, таких як зношені гальмівні магістралі/шланги, непрацююча система захисту тягача, непрацюючий пристрій попередження про низький рівень повітря, витоки повітря, витоки гідравлічної рідини тощо.

Неоголошений День безпеки гальм CVSA є частиною операції "Повітряне гальмо" – програми CVSA, спрямованої на покращення безпеки гальм комерційних транспортних засобів по всій Північній Америці. Семиденний Тиждень безпеки гальм CVSA, ще одна кампанія в рамках операції "Повітряне гальмо", заплановано на 24–30 серпня 2025 року.

Інфографіка: CVSA