Сколько горючего нужно ВСУ на три месяца

Правда, это ориентировочная стоимость. Об этом заявили закупочное агентство ведомства "Государственный оператор тыла". Информацию обнародовала пресс-служба Минобороны.

ДОТ распланировал закупки на II квартал 2025 года, но полного раскадровки по количеству не подает по понятным причинам. Однако перечень прописан.

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Предусмотрена закупка:

масел трансмиссионных

масел моторных

масел гидравлических

спецжидкостей

смазочных масел

дизельного топлива

бензина различных марок

авиационного топлива Jet

"Ориентировочная стоимость закупок ГСМ на II квартал составляет почти 7.7 млрд грн. Мы стремимся не только обеспечить армию необходимыми ресурсами, но и создать эффективную, прогнозируемую систему снабжения. Важно, что все процессы происходят открыто. Это усиливает доверие рынка к государственным закупкам в сфере обороны", – отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

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По словам директора программы горюче-смазочных материалов ДОТ Марины Еремеевой, все тендеры будут объявлены на платформе Prozorro в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, армия является едва ли не крупнейшим потребителем ГСМ. В прошлом году, как еще в феврале сообщило МО Украины, армии было поставлено 11 000 вагонов горюче-смазочных материалов. Если из них сформировать единую колонну цистерн, их расстояние будет равно расстоянию от Братиславы до Будапешта. По украинским меркам такой эшелон растянулся бы от Киева до Черкасс, вернее – за ее окраины.