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Сколько горючего нужно ВСУ на три месяца

На период с апреля по июнь в армейских подразделениях будет использовано горюче-смазочных материалов на сумму 7,7 миллиарда гривен.
Минобороны обнародовало смету на топливо для ВСУ - Auto24

ФОТО: МО Украины||

Будет горючее - будет движение техники

Валентин Ожго
logo4 марта, 10:15
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Правда, это ориентировочная стоимость. Об этом заявили закупочное агентство ведомства "Государственный оператор тыла". Информацию обнародовала пресс-служба Минобороны.

ДОТ распланировал закупки на II квартал 2025 года, но полного раскадровки по количеству не подает по понятным причинам. Однако перечень прописан.

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Предусмотрена закупка:

  • масел трансмиссионных
  • масел моторных
  • масел гидравлических
  • спецжидкостей
  • смазочных масел
  • дизельного топлива
  • бензина различных марок
  • авиационного топлива Jet

"Ориентировочная стоимость закупок ГСМ на II квартал составляет почти 7.7 млрд грн. Мы стремимся не только обеспечить армию необходимыми ресурсами, но и создать эффективную, прогнозируемую систему снабжения. Важно, что все процессы происходят открыто. Это усиливает доверие рынка к государственным закупкам в сфере обороны", – отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

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По словам директора программы горюче-смазочных материалов ДОТ Марины Еремеевой, все тендеры будут объявлены на платформе Prozorro в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, армия является едва ли не крупнейшим потребителем ГСМ. В прошлом году, как еще в феврале сообщило МО Украины, армии было поставлено 11 000 вагонов горюче-смазочных материалов. Если из них сформировать единую колонну цистерн, их расстояние будет равно расстоянию от Братиславы до Будапешта. По украинским меркам такой эшелон растянулся бы от Киева до Черкасс, вернее – за ее окраины.

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