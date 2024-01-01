Сколько горючего нужно ВСУ на три месяца

ФОТО: МО Украины||
Будет горючее - будет движение техники
Правда, это ориентировочная стоимость. Об этом заявили закупочное агентство ведомства "Государственный оператор тыла". Информацию обнародовала пресс-служба Минобороны.
ДОТ распланировал закупки на II квартал 2025 года, но полного раскадровки по количеству не подает по понятным причинам. Однако перечень прописан.
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Предусмотрена закупка:
- масел трансмиссионных
- масел моторных
- масел гидравлических
- спецжидкостей
- смазочных масел
- дизельного топлива
- бензина различных марок
- авиационного топлива Jet
"Ориентировочная стоимость закупок ГСМ на II квартал составляет почти 7.7 млрд грн. Мы стремимся не только обеспечить армию необходимыми ресурсами, но и создать эффективную, прогнозируемую систему снабжения. Важно, что все процессы происходят открыто. Это усиливает доверие рынка к государственным закупкам в сфере обороны", – отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.
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По словам директора программы горюче-смазочных материалов ДОТ Марины Еремеевой, все тендеры будут объявлены на платформе Prozorro в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, армия является едва ли не крупнейшим потребителем ГСМ. В прошлом году, как еще в феврале сообщило МО Украины, армии было поставлено 11 000 вагонов горюче-смазочных материалов. Если из них сформировать единую колонну цистерн, их расстояние будет равно расстоянию от Братиславы до Будапешта. По украинским меркам такой эшелон растянулся бы от Киева до Черкасс, вернее – за ее окраины.