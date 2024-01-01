Как изменился спрос и цены на пикапы для ВСУ: исследование

Во время военного положения автомобили на фронте стали едва ли не базовой потребностью. С 2022 года в Украину завезли немало автомобилей повышенной проходимости и не только, которые продают и покупают на нужды Сил обороны. Сайт объявлений OLX стал одной из площадок, где украинцы могут приобрести авто для фронта.

В 2023 году на платформе было опубликовано более 24 тысяч объявлений о продаже авто для ВСУ. За 2024 год количество объявлений выросло на 12%. В среднем ежемесячно публиковалось более 2 300 объявлений.

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При этом в прошлом году спрос (то есть количество отзывов пользователей на объявления в OLX) незначительно снизился - на 4,5%. В среднем на одно объявление наблюдалось 5,4 отзывы пользователей (по сравнению с 2023 годом, этот показатель уменьшился на 1 отзыв).

Средняя цена автомобиля также выросла - на 17% и по состоянию на январь 2025 года составляет более 3700 долл. США.

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Рост количества объявлений является хорошим показателем, ведь дает возможность покупателям выбрать из большего количества автомобилей. Падение отзывов есть, но оно не значительное и точно не дает основания считать, что потребности фронта в автомобилях закрыты.

Лидеры в этой категории остались те же - это пикапы, кроссоверы, легковые авто с повышенной проходимостью и минивэны. Самыми популярными (по количеству объявлений пользователей) являются японские пикапы Mitsubishi L200 и Nissan Navara. Средняя стоимость этих авто на OLX составляет 3200 и 3600 долл. США соответственно.

Однако по количеству отзывов пользователей первое место занимают немецкий минивэн Volkswagen Transporter (8 отзывов на 1 объявление) и два кроссовера - Kia Sorento (4,4 отзывы на 1 объявление) и Nissan X-trail (8 отзывов на 1 объявление). В целом десятка самых популярных моделей авто для ВСУ состоит исключительно из японских производителей и только одного немецкого.

Как выбирать авто для ВСУ

К выбору авто для ВСУ нужно подходить тщательно и внимательно изучать объявления. Авто для фронта это та вещь, где для покупателя важна скорость оформления сделки, но стоит быть осмотрительным, чтобы не попасть на мошенников.

Модераторы OLX внимательно следят за этой категорией. За прошедшие годы мы удалили десятки тысяч мошеннических объявлений и заблокировали тысячи пользователей, а также активно работаем с правоохранительными органами, что позволило существенно уменьшить количество мошеннических действий и предупредить новые.

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На что стоит обратить внимание, чтобы не попасть на мошенников

Оценивайте объявления комплексно. Если в описании указано, что авто в идеальном состоянии, то и на фотографиях это должно быть заметно.

Попросите дополнительные фото конкретных деталей авто (VIN-номер, двигатель, подвеска и т.д.). Цена также очень важна - стоит быть осмотрительным с объявлениями с ценой ниже рыночной.

Еще одна группа риска - автомобили, что на момент публикации объявления все еще находятся за рубежом, поэтому нет возможности проверить их лично.

После тщательного изучения объявлений стоит просмотреть профайл продавца: если его профиль новый или без отзывов, это может быть красным флажком.

Ведите переписку в чате OLX и не переходите по сторонним ссылкам - таким образом мошенники могут пытаться похитить ваши данные.

Если продавец просит внести предоплату или отказывается от встречи, будьте осторожны - это может быть попыткой мошенничества. Лучше договариваться о цене и оплату уже после осмотра авто на предмет его соответствия вашим запросам. При этом не забудьте проверить продавца и соответствие документов на автомобиль.

Покупка автомобиля для ВСУ – важный инструмент для обеспечения потребностей военных, однако она требует тщательного внимания и осторожности. Рост количества объявлений позволяет покупателям выбирать из большего количества вариантов, но важно быть бдительными, чтобы избежать мошенников. Оценка объявлений, проверка продавца, внимательность к цене и документации - это ключевые шаги для безопасной сделки.

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