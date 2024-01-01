Як змінився попит та ціни на пікапи для ЗСУ: дослідження

Під час воєнного стану автомобілі на фронту стали чи не базовою потребою. З 2022 року в Україну завезли чимало автівок підвищеної прохідності й не лише, які продають та купують на потреби Сил оборони. Сайт оголошень OLX став одним з майданчиків, де українці можуть придбати авто для фронту.

У 2023 році на платформі було опубліковано понад 24 тисячі оголошень про продаж авто для ЗСУ. За 2024 рік кількість оголошень зросла на 12%. В середньому щомісяця публікувалось понад 2 300 оголошень.

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При цьому минулого року попит (тобто кількість відгуків користувачів на оголошення в OLX) незначно знизився — на 4,5%. В середньому на одне оголошення спостерігалось 5,4 відгуки користувачів (у порівнянні з 2023 роком, цей показник зменшився на 1 відгук).

Середня ціна автомобіля також зросла — на 17% й станом на січень 2025 року становить понад 3700 дол. США.

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Зростання кількості оголошень є добрим показником, адже дає можливість покупцям вибрати з більшої кількості автомобілів. Падіння відгуків є, але воно не значне й точно не дає підстави вважати, що потреби фронту в автомобілях закриті.

Лідери у цій категорії залишились ті самі — це пікапи, кросовери, легкові авто з підвищеною прохідністю та мінівени. Найпопулярнішими (за кількістю оголошень користувачів) є японські пікапи Mitsubishi L200 та Nissan Navara. Середня вартість цих авто на OLX становить 3200 та 3600 дол. США відповідно.

Проте за кількістю відгуків користувачів перше місце займають німецький мінівен Volkswagen Transporter (8 відгуків на 1 оголошення) та два кросовери - Kia Sorento (4,4 відгуки на 1 оголошення) та Nissan X-trail (8 відгуків на 1 оголошення). Загалом десятка найпопулярніших моделей авто для ЗСУ складається виключно з японських виробників й лише одного німецького.

Як вибирати авто для ЗСУ

До вибору авто для ЗСУ потрібно підходити ретельно та уважно вивчати оголошення. Авто для фронту це та річ, де для покупця важлива швидкість оформлення угоди, але варто бути обачним, щоб не натрапити на шахраїв.

Модератори OLX уважно слідкують за цією категорією. За минулі роки ми видалили десятки тисяч шахрайських оголошень та заблокували тисячі користувачів, а також активно працюємо з правоохоронними органами, що дозволило суттєво зменшити кількість шахрайських дій та попередити нові.

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На що варто звернути увагу, щоб не натрапити на шахраїв

Оцінюйте оголошення комплексно. Якщо в описі вказано, що авто в ідеальному стані, то й на фотографіях це має бути помітно.

Попросіть додаткові фото конкретних деталей авто (VIN-номер, двигун, підвіска тощо). Ціна також дуже важлива — варто бути обачним з оголошеннями з ціною нижче ринкової.

Ще одна група ризику — автомобілі, що на момент публікації оголошення все ще перебувають за кордоном, тому немає змоги перевірити їх особисто.

Після ретельного вивчення оголошень варто переглянути профайл продавця: якщо його профіль новий або без відгуків, це може бути червоним прапорцем.

Ведіть листування у чаті OLX та не переходьте за сторонніми посиланнями — у такий спосіб шахраї можуть намагатись викрасти ваші дані.

Якщо продавець просить внести передоплату або відмовляється від зустрічі, будьте обережні — це може бути спробою шахрайства. Найкраще домовлятись про ціну та оплату вже після огляду авто на предмет його відповідності вашим запитам. При цьому не забудьте перевірити продавця та відповідність документів на автомобіль.

Купівля автомобіля для ЗСУ – важливий інструмент для забезпечення потреб військових, однак вона вимагає ретельної уваги та обережності. Зростання кількості оголошень дозволяє покупцям вибирати з більшої кількості варіантів, але важливо бути пильними, щоб уникнути шахраїв. Оцінка оголошень, перевірка продавця, уважність до ціни та документації — це ключові кроки для безпечної угоди.

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