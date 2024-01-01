Скільки пального потрібно ЗСУ на три місяці

Щоправда, це орієнтовна вартість. На цьому наголосили в закупівельній агенції відомства "Державний оператор тилу". Інформацію оприлюднила пресслужба Міноборони.

ДОТ розпланував закупівлі на ІІ квартал 2025 року, але повного розкадровування за кількості не подає зі зрозумілих причин. Однак перелік прописано.

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Передбачено закупівлю:

олив трансмісійних

олив моторних

олив гідравлічних

спецрідин

мастил

дизельного пального

бензину різних марок

авіаційного пального Jet

"Орієнтовна вартість закупівель ПММ на ІІ квартал складає майже 7.7 млрд грн. Ми прагнемо не лише забезпечити армію необхідними ресурсами, а й створити ефективну, прогнозовану систему постачання. Важливо, що всі процеси відбуваються відкрито. Це підсилює довіру ринку до державних закупівель у сфері оборони", – наголосив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

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За словами директорка програми пально-мастильних матеріалів ДОТ Марини Єремєєвої, усі тендери будуть оголошені на платформі Prozorro відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, армія є чи не найбільшим споживачем ПММ. Торік, як ще в лютому повідомило МО України, армії було поставлено 11 000 вагонів пально-мастильних матеріалів. Якщо з них сформувати єдину колону цистерн, їх відстань дорівнюватиме відстані від Братислави до Будапешта. За українськими вимірами такий ешелон розтягнувся б від Києва аж до Черкас, вірніше – аж за її околицю.