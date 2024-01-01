Сколько гуманитарки не доехало по назначению: статистика трех лет войны

Для обеспечения надлежащего уровня национальной безопасности и обороны Гостаможслужба Украины безотлагательно и беспрепятственно пропускает через границу военную и гуманитарную помощь. Чаще всего в позиции гуманитарной помощи ввозятся транспортные средства, военная амуниция и технические средства для нужд Сил обороны.

Чтобы эти товары использовались по назначению, Гостаможслужба и Министерство обороны Украины осуществляют оперативный обмен информацией. Это позволяет подтверждать получение гуманитарной помощи военными частями, а также выявлять факты незаконной деятельности.

Читайте также Сколько получил делец за продажу "армейских" внедорожников



В ходе проверок Департаментом борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы и Департаментом внутреннего аудита Минобороны выявлены многочисленные факты нарушений законодательства.

Разоблачена целая схема продажи через интернет-платформу транспортных средств, ввезенных религиозной организацией в качестве гуманитарной помощи для ВСУ. Всего организация ввезла почти 440 авто, прикрываясь благотворительностью. В случае оформления их в режиме импорта таможенные платежи составили бы более 60 млн грн. Материалы переданы в Нацполицию, которой зафиксированы факты продажи и задержаны причастные лица.

Читайте также Благотворительная организация продала больше автомобилей, чем передала ВСУ



Таких примеров много. Всего с начала действия военного положения в Украине таможнями составлено уже 1 339 протоколов о нарушении таможенных правил в отношении гуманитарной помощи. В 708 случаях получателями были военные части.

Кроме того, в правоохранительные органы направлено 920 сообщений о возможных преступлениях, предусмотренные статьями 190, 358, 201-2 Уголовного кодекса Украины, из которых 650 – по гуманитарной помощи для ВСУ.

Читайте также Благотворительная организация продала больше автомобилей, чем передала ВСУ

Общая стоимость предметов правонарушений составила 548,2 млн грн. По решениям судов уже наложены штрафы и применена конфискация на сумму 325 млн грн.