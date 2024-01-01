Скільки гуманітарки не доїхало за призначенням: статистика трьох років війни

Для забезпечення належного рівня національної безпеки й оборони Держмитслужба України невідкладно й безперешкодно пропускає через кордон військову та гуманітарну допомогу. Найчастіше в позиції гуманітарної допомоги ввозяться транспортні засоби, військова амуніція та технічні засоби для потреб Сил оборони.

Щоб ці товари використовувались за призначенням, Держмитслужба і Міністерство оборони України здійснюють оперативний обмін інформацією. Це дозволяє підтверджувати отримання гуманітарної допомоги військовими частинами, а також виявляти факти незаконної діяльності.

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У ході перевірок Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби та Департаментом внутрішнього аудиту Міноборони виявлено численні факти порушень законодавства.

Викрито цілу схему продажу через інтернет-платформу транспортних засобів, ввезених релігійною організацією як гуманітарної допомоги для ЗСУ. Всього організація ввезла майже 440 авто, прикриваючись благодійністю. У разі оформлення їх у режимі імпорту митні платежі склали б понад 60 млн грн. Матеріали передані до Нацполіції, якою зафіксовані факти продажу та затримані причетні особи.

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Таких прикладів є багато. Загалом з початку дії воєнного стану в Україні митницями складено вже 1 339 протоколів про порушення митних правил щодо гуманітарної допомоги. У 708 випадках отримувачами були військові частини.

Крім того, до правоохоронних органів направлено 920 повідомлень про можливі злочини, передбачені статтями 190, 358, 201-2 Кримінального кодексу України, з яких 650 - щодо гуманітарної допомоги для ЗСУ.

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Загальна вартість предметів правопорушень склала 548,2 млн грн. За рішеннями судів вже накладено штрафи та застосовано конфіскацію на суму 325 млн грн.