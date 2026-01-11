Сколько электромобилей приобрели украинцы в 2025 году

Итоги 2025 года для сегмента электромобилей выглядят без преувеличения историческими. За год украинский автопарк пополнился 22,8 тысяч новых легковых электроавто, что сразу на 122,9% больше, чем в 2024-м. Импорт подержанных электромобилей достиг 84,4 тысячи единиц, продемонстрировав рост на 104,7%. Параллельно на внутреннем рынке произошло 35,8 тысячи сделок купли-продажи электрокаров - плюс 38% за год, посчитали в Институте исследований авторынка.

Электромобиль в 2025-м перестал быть нишевым явлением. Он стал полноценным товаром массового спроса, со всеми присущими для большого рынка перекосами, волнами ажиотажа и последствиями, которые теперь придется "переваривать" в 2026 году.

Декабрь, который перевернул статистику

Отдельного внимания заслуживает финал года. Декабрь 2025-го выглядит так, будто в статистике произошла ошибка, но ее там нет. Причина очевидна - приближение возврата НДС на импорт электромобилей. Покупатели, дилеры и импортеры одновременно бросились воспользоваться последним шансом завезти авто по старым правилам.

Только за один месяц на первый учет поставили 5 846 новых электромобилей и 25 047 подержанных. Нагрузка оказалась настолько большой, что сервисные центры МВД иногда столкнулись даже с нехваткой "зеленых" номерных знаков. Часть автомобилей из декабрьской волны физически не успела пройти все процедуры и уже формально перешла в статистику 2026 года. Отдельно "подвисли" электромобили из США с повреждениями,, которые требовали дополнительного времени на восстановление и сертификацию.

На внутреннем рынке в декабре было зафиксировано 4 281 сделка с электрокарами. По сравнению с предыдущими периодами динамика выглядела взрывообразно как в перепродажах, так и в импорте - как новых, так и подержанных машин. Это был классический пример рынка, который одновременно зашел в состояние кратковременного перегрева.

Что будет с ценами после ажиотажа

По словам Станислава Бучацкого, соучредителя Института исследований авторынка, только за декабрь в Украину завезли более 30 тысяч электромобилей - цифру, которая существенно превышает реальную емкость рынка в краткосрочной перспективе.

По его мнению, в ближайшие три–шесть месяцев цены будут находиться в состоянии колебаний. Часть продавцов будет вынуждена быстро выходить с позиций и снижать цены, другие - будут пытаться удержать маржу и ждать покупателя.

Более прогнозируемое ценообразование, по оценке эксперта, может вернуться лишь ближе к марту–апрелю 2026 года.

Каким стал электропарк Украины

По состоянию на конец 2025 года парк электромобилей в Украине насчитывает 246 тысяч единиц, если не учитывать промышленную технику, рельсовый транспорт и двухколесные ТС. Абсолютное большинство в нем составляют легковушки - 241,2 тысячи. Грузовых электромобилей насчитывается почти 4,9 тысячи, также в парке присутствуют единичные электробусы.

Лидером по количеству авто остается Tesla, на которую приходится почти 21% всего электропарка. Далее следуют Nissan с долей около 16% и Volkswagen, который занимает примерно 12%.

Если смотреть на модели, то доминирование Nissan Leaf остается неоспоримым - эта модель охватывает 14,4% парка. За ней следуют Tesla Model 3 с долей 8,1% и Tesla Model Y, который занимает 7,2%.

Откуда приехали электромобили

География происхождения электромобилей в парке тоже показательна. Больше всего машин - из США, их доля достигает 31%. Второе место занимает Китай с результатом 21,5%, а третье - Германия с 16%. Именно эти три страны фактически сформировали современный вид украинского электропарка.

Массовое декабрьское пополнение повлияло и на средний возраст электромобилей. За год он вырос с 5,6 до 6,3 лет. Это прямое следствие ажиотажа, когда покупатели преимущественно выбирали более старые и доступные по цене варианты, стремясь успеть к изменению налоговых условий.

Итог года

2025 год стал для электромобилей годом максимумов - по объемам, темпам роста и количеству рыночных перекосов. Впереди - период адаптации, когда рынок будет переваривать рекордные поставки и искать новое равновесие. Но главное уже произошло: электромобиль в Украине окончательно закрепился как массовый продукт, а не экзотика для энтузиастов.