Скільки електромобілів придбали українці у 2025 році

Підсумки 2025 року для сегмента електромобілів виглядають без перебільшення історичними. За рік український автопарк поповнився 22,8 тисячі нових легкових електроавто, що одразу на 122,9% більше, ніж у 2024-му. Імпорт вживаних електромобілів сягнув 84,4 тисячі одиниць, продемонструвавши зростання на 104,7%. Паралельно на внутрішньому ринку відбулося 35,8 тисячі угод купівлі-продажу електрокарів — плюс 38% за рік, порахували в Інституті досліджень авторинку.

Електромобіль у 2025-му перестав бути нішевим явищем. Він став повноцінним товаром масового попиту, зі всіма притаманними для великого ринку перекосами, хвилями ажіотажу та наслідками, які тепер доведеться «перетравлювати» у 2026 році.

Грудень, який перевернув статистику

Окремої уваги заслуговує фінал року. Грудень 2025-го виглядає так, ніби в статистиці сталася помилка, але її там немає. Причина очевидна — наближення повернення ПДВ на імпорт електромобілів. Покупці, дилери та імпортери одночасно кинулися скористатися останнім шансом завезти авто за старими правилами.

Лише за один місяць на перший облік поставили 5 846 нових електромобілів та 25 047 вживаних. Навантаження виявилося настільки великим, що сервісні центри МВС подекуди зіткнулися навіть із нестачею «зелених» номерних знаків. Частина автомобілів із грудневої хвилі фізично не встигла пройти всі процедури та вже формально перейшла у статистику 2026 року. Окремо «підвисли» електромобілі зі США з пошкодженнями, які потребували додаткового часу на відновлення та сертифікацію.

На внутрішньому ринку в грудні було зафіксовано 4 281 угоду з електрокарами. У порівнянні з попередніми періодами динаміка виглядала вибухово як у перепродажах, так і в імпорті — як нових, так і вживаних машин. Це був класичний приклад ринку, який одночасно зайшов у стан короткочасного перегріву.

Що буде з цінами після ажіотажу

За словами Станіслава Бучацького, співзасновника Інституту досліджень авторинку, лише за грудень в Україну завезли понад 30 тисяч електромобілів — цифру, яка суттєво перевищує реальну місткість ринку в короткостроковій перспективі.

На його думку, у найближчі три–шість місяців ціни перебуватимуть у стані коливань. Частина продавців буде змушена швидко виходити з позицій і знижувати ціни, інші — намагатимуться втримати маржу й чекати покупця.

Більш прогнозоване ціноутворення, за оцінкою експерта, може повернутися лише ближче до березня–квітня 2026 року.

Яким став електропарк України

Станом на кінець 2025 року парк електромобілів в Україні налічує 246 тисяч одиниць, якщо не враховувати промислову техніку, рейковий транспорт і двоколісні ТЗ. Абсолютну більшість у ньому складають легковики — 241,2 тисячі. Вантажних електромобілів нараховується майже 4,9 тисячі, також у парку присутні поодинокі електробуси.

Лідером за кількістю авто залишається Tesla, на яку припадає майже 21% усього електропарку. Далі йдуть Nissan з часткою близько 16% та Volkswagen, який займає приблизно 12%.

Якщо дивитися на моделі, то домінування Nissan Leaf залишається беззаперечним — ця модель охоплює 14,4% парку. За нею йдуть Tesla Model 3 з часткою 8,1% та Tesla Model Y, який займає 7,2%.

Звідки приїхали електромобілі

Географія походження електромобілів у парку теж показова. Найбільше машин — зі США, їхня частка сягає 31%. Друге місце посідає Китай із результатом 21,5%, а третє — Німеччина з 16%. Саме ці три країни фактично сформували сучасний вигляд українського електропарку.

Масове грудневе поповнення вплинуло і на середній вік електромобілів. За рік він зріс із 5,6 до 6,3 року. Це прямий наслідок ажіотажу, коли покупці переважно обирали старіші й доступніші за ціною варіанти, прагнучи встигнути до зміни податкових умов.

Підсумок року

2025 рік став для електромобілів роком максимумів — за обсягами, темпами зростання та кількістю ринкових перекосів. Попереду — період адаптації, коли ринок переварюватиме рекордні поставки та шукатиме нову рівновагу. Але головне вже сталося: електромобіль в Україні остаточно закріпився як масовий продукт, а не екзотика для ентузіастів.