Сколько китаянок поместилось в одном минивене

Geely Galaxy V900 установил рекорд Гиннеса: в минивэн втиснули 42 человека. Рекорд выглядит не менее забавно, чем впечатляюще, но в то же время демонстрирует, насколько большим является салон этого MPV.

Как Geely установил рекорд

Речь о модели Galaxy V900 - версии с удлиненным запасом хода (EREV) на базе электрического LEVC L380. Машина официально дебютировала на автосалоне в Гуанчжоу в конце ноября, но рекорд на самом деле поставили еще 27 октября.

Внутрь минивэна завели 42 танцовщицы, средний рост которых составлял около 170 см. Задача была проста: вместить всех в салон так, чтобы двери можно было закрыть. В Geely опубликовали видео этого “тетриса” в формате реального шоу.

Почему это получилось

Главная причина - огромное внутреннее пространство. Galaxy V900 имеет салон площадью 8,41 кв. м, более метра между рядами и коэффициент эффективности использования пространства более 91%. Это один из самых высоких показателей среди серийных минивэнов.

Другие причина – рекорд устанавливали невысокие китаянки, которые перед тем демонстрировали свои гимнастические способности Поэтому они могли разместиться плотнее, чем неподготовленные люди.

Хотя важно уточнить: рекорд выглядит не таким уж и недостижимым, если вспомнить, что в Toyota RAV4 в 2015 году вместили 41 человека, а в легендарный Volkswagen Camper - вообще 50. Но для MPV это - официальное достижение.

Что представляет собой Galaxy V900

Модель большая даже по китайским меркам: длина составляет 5,36 м, ширина - почти 2 м, высота - 1,94 м, а колесная база достигает 3,2 м.

Производитель предлагает две конфигурации салона - шестиместную (три ряда) и восьмиместную (четыре ряда). В шестиместной версии багажник имеет глубину почти метр, в восьмиместной - чуть меньше, но четвертый ряд складывается вровень с полом. Колесные диски - 18 или 20 дюймов, а в дорогих версиях предусмотрены выдвижные подножки.

Что под капотом

Galaxy V900 использует схему EREV: под капотом стоит 1.5-литровый турбобензиновый мотор на 120 кВт (161 л.с.), который питает электросистему. Доступны два варианта батареи - 43,3 или 50 кВт-ч.

Запас хода в чисто электрическом режиме составляет 165–202 км по циклу CLTC. Если батарея разряжена полностью, минивэн потребляет 7–7,2 л бензина на 100 км. Информации о конкретных электромоторах и официальной цене пока нет - Geely держит это ближе к старту продаж.