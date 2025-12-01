Скільки китаянок помістилось в одному мінівені

Geely Galaxy V900 встановив рекорд Гіннеса: у мінівен втиснули 42 людини. Рекорд виглядає не менш кумедно, ніж вражаюче, але водночас демонструє, наскільки великим є салон цього MPV.

До речі Британським військовим заборонили говорити в китайських автомобілях

Як Geely встановив рекорд

Мова про модель Galaxy V900 — версію з подовженим запасом ходу (EREV) на базі електричного LEVC L380. Машина офіційно дебютувала на автосалоні в Гуанчжоу наприкінці листопада, але рекорд насправді поставили ще 27 жовтня.

Всередину мінівена завели 42 танцівниці, середній зріст яких становив близько 170 см. Завдання було просте: вмістити всіх у салон так, щоб двері можна було зачинити. У Geely опублікували відео цього “тетрісу” у форматі реального шоу.

Чому це вийшло

Головна причина — величезний внутрішній простір. Galaxy V900 має салон площею 8,41 кв. м, понад метр між рядами та коефіцієнт ефективності використання простору понад 91%. Це один із найвищих показників серед серійних мінівенів.

Інші причина – рекорд встановлювали невисокі китаянки, які перед тим демонстрували свої гімнастичні здібності Тож вони могли розміститись щільніше, ніж непідготовлені люди.

Хоча важливо уточнити: рекорд виглядає не таким вже й недосяжним, якщо згадати, що у Toyota RAV4 у 2015 році вмістили 41 людину, а у легендарний Volkswagen Camper — взагалі 50. Але для MPV це — офіційне досягнення.

Що являє собою Galaxy V900

Модель велика навіть за китайськими мірками: довжина становить 5,36 м, ширина — майже 2 м, висота — 1,94 м, а колісна база сягає 3,2 м.

Виробник пропонує дві конфігурації салону — шестимісну (три ряди) та восьмимісну (чотири ряди). У шестимісній версії багажник має глибину майже метр, у восьмимісній — трохи менше, але четвертий ряд складається врівень із підлогою. Колісні диски — 18 або 20 дюймів, а в дорогих версіях передбачені висувні підніжки.

До речі як сильно деградують акумулятори в гібридах

Що під капотом

Galaxy V900 використовує схему EREV: під капотом стоїть 1.5-літровий турбобензиновий мотор на 120 кВт (161 к.с.), який живить електросистему. Доступні два варіанти батареї — 43,3 або 50 кВт·год.

Запас ходу у чисто електричному режимі становить 165–202 км за циклом CLTC. Якщо батарея розряджена повністю, мінівен споживає 7–7,2 л бензину на 100 км. Інформації про конкретні електромотори та офіційну ціну поки немає — Geely тримає це ближче до старту продажів.