Программа бесплатных ремонтов автомобилей от Stellantis Украина экстренным службам Украины работает два года. За это время выполнено 13 тысяч заявок на общую сумму около 100 млн грн.

С начала полномасштабной войны компания Stellantis Украина решила приложить максимум усилий для нашей общей победы. Еще в марте 2022 года была введена всеукраинская программа бесплатного ремонта и обслуживания автомобилей экстренных служб, выполняющих критически важные миссии для существования государства.

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Первым похожим опытом была программа в начале пандемии COVID-19, которая длилась более месяца и распространялась на автомобили быстро медицинской помощи. Однако новая программа стала более масштабной: в марте пересекли отметку два полных года работы программы бесплатного ремонта и обслуживания автомобилей.

Действие программы от Stellantis Украина распространяется на автомобили скорой медицинской помощи, транспорт энергетиков и газовых служб, автомобили коммунальных общин и национальной полиции и тому подобное.

Больше всего автомобилей, обслуживаемых по программе от Stellantis Украина, составляют именно автомобили скорой медицинской помощи – около 50%; автомобили национальной полиции Украины – это еще 20%; на автомобили газовых служб и пожарных приходится около 15%; остальные составляют различные служебные автомобили государственной и коммунальной собственности.

За время работы программы было выполнено 13 тысяч заявок по ремонтам, восстановлению, обслуживанию автомобилей: от простых ТО с заменой масла и фильтров – до комплексных ремонтов автомобилей стоимостью в сотни тысяч гривен. Например, рекордсменом стал один из автомобилей с пакетом комплексного восстановления стоимостью около 400 тысяч гривен.

Вообще суммарная стоимость проведенных ремонтов, восстановлений, технических обслуживаний автомобилей по этой программе сейчас составляет около 100 млн гривен. Стоит отметить, что все расходы покрывает официальное представительство концерна Stellantis в Украине и официальные дилеры Брендов Peugeot, Citroen и Opel.

Сейчас по программе бесплатного ремонта и обслуживания автомобилей от "Stellantis Украина" работают 33 дилерских центра в 17 регионах Украины. Причем если программа сначала была запущена в центральных и западных регионах Украины, то позже к ней присоединились дилеры из прифронтовых территорий: Николаев, Запорожье, Харьков, Херсон и тд. Поэтому с уверенностью можно отметить, что действие данной программы распространяется по всей территории Украины.

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