Програма безкоштовних ремонтів автомобілів від Stellantis Україна екстреним службам України працює два роки. За цей час виконано 13 тисяч заявок на загальну суму близько 100 млн грн.

Від початку повномасштабної війни компанія Stellantis Україна вирішила докласти максимум зусиль для нашої спільної перемоги. Ще у березні 2022 року була запроваджена загальноукраїнська програма безкоштовного ремонту та обслуговування автомобілів екстрених служб, що виконують критично-важливі місії для існування держави.

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Першим схожим досвідом була програма на початку пандемії COVID-19, яка тривала більше місяця та поширювалась на автомобілі швидко медичної допомоги. Проте нова програма стала більш масштабною: у березні перетнули позначку два повних роки роботи програми безкоштовного ремонту та обслуговування автомобілів.

Дія програми від Stellantis Україна поширюється на автомобілі швидкої медичної допомоги, транспорт енергетиків та газових служб, автомобілі комунальних громад та національної поліції тощо.

Найбільше автомобілів, що обслуговуються за програмою від Stellantis Україна, складають саме автомобілі швидкої медичної допомоги – близько 50%; автомобілі національної поліції України – це ще 20%; на автомобілі газових служб та пожежників припадає близько 15%; решту складають різноманітні службові автомобілі державної та комунальної власності.

За час роботи програми було виконано 13 тисяч заявок за ремонтами, відновленню, обслуговуванню автомобілів: від простих ТО з заміною мастила та фільтрів – до комплексних ремонтів автомобілів вартістю у сотні тисяч гривень. Наприклад, рекордсменом став один з автомобілів з пакетом комплексного відновлення вартістю близько 400 тисяч гривень.

Взагалі сумарна вартість проведених ремонтів, відновлень, технічних обслуговувань автомобілів за цією програмою наразі складає близько 100 млн гривень. Варто відзначити, що всі витрати покриває офіційне представництво концерну Stellantis в Україні та офіційні дилери Брендів Peugeot, Citroen та Opel.

Наразі за програмою безкоштовного ремонту та обслуговування автомобілів від “Stellantis Україна” працюють 33 дилерські центри в 17 регіонах України. Причому якщо програма спочатку була запущена в центральних та західних регіонах України, то пізніше до неї долучились дилери з прифронтових територій: Миколаїв, Запоріжжя, Харків, Херсон і тд. Тому з упевненістю можна зазначити, що дія даної програми поширюється по всій території України.

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