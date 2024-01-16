Укрзализныця озвучила итоги прошлогодней перевозки легкового транспорта в вагонах-автомобилевозах.

Всего в течение года в крытых вагонах-автомобилевозах перевезено более 12,5 тысяч автомобилей. В среднем продавали по 1 041 таких билетов ежемесячно.

Если взглянуть на направления, то чаще всего перевозили машины на Львов, Днепр, Киев, Ужгород и наоборот. Именно на этих направлениях курсируют специальные вагоны для авто.

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Самые популярные среднемесячные направления:

Львов – Киев (229 авто);

Львов – Днепр (172 авто);

Днепр – Львов (146 авто);

Ужгород – Киев (110 авто).

По стоимости услуги, то за одно авто нужно заплатить 1200 грн. Еще 150 грн следует добавить за предварительное резервирование места.

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Определенные требования также существуют. Авто должно иметь не более 170 см высотой, оно исправно, у вас на руках есть техпаспорт и документ, удостоверяющий личность.

Прицепные вагоны-автовозы есть в составе таких поездов:

№ 79/80 Днепр - Киев - Днепр;

№ 41/42 Днепр - Львов - Днепр;

№ 53/54 Днепр - Одесса - Днепр;

№ 15/16 Харьков - Львов - Харьков;

№ 7/8 Харьков - Одесса - Харьков;

№ 29/30 Киев - Ужгород - Киев;

№ 49/50 Киев - Львов - Киев;

№ 12/11 Одесса - Львов - Одесса.

Фото: Укрзализныця