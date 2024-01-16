Укрзалізниця озвучила підсумки торішнього перевезення легкового транспорту у вагонах-автомобілевозах.

Загалом протягом року у критих вагонах-автомобілевозах перевезено понад 12,5 тисячі автівок. В середньому продавали по 1 041 таких квитків щомісяця.

Якщо поглянути на напрямки, то найчастіше перевозили машини на Львів, Дніпро, Київ, Ужгород і навпаки. Саме на цих напрямках курсують спеціальні вагони для авто.

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Найпопулярніші середньомісячні напрямки:

Львів – Київ (229 авто);

Львів – Дніпро (172 авто);

Дніпро – Львів (146 авто);

Ужгород – Київ (110 авто).

Щодо вартості послуги, то за одне авто потрібно заплатити 1200 грн. Ще 150 грн слід додати за попереднє резервування місця.

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Певні вимоги також існують. Авто повинно мати не більше 170 см заввишки, воно справне, у вас на руках є техпаспорт та документ, що посвідчує особу.

Причіпні вагони-автовози є у складі таких потягів:

№ 79/80 Дніпро — Київ — Дніпро;

№ 41/42 Дніпро — Львів — Дніпро;

№ 53/54 Дніпро — Одеса — Дніпро;

№ 15/16 Харків — Львів — Харків;

№ 7/8 Харків — Одеса — Харків;

№ 29/30 Київ — Ужгород — Київ;

№ 49/50 Київ — Львів — Київ;

№ 12/11 Одеса — Львів — Одеса.

Фото: Укрзалізниця