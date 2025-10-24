Сколько людей погибает в ДТП на территории Украины

По данным патрульной полиции, с января по сентябрь в Украине в результате ДТП погибли 2245 человек, из них 141 ребенок, и были травмированы 23484 человека, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Почти половина всех ДТП оформляется без полиции

Общее количество ДТП с погибшими и/или травмированными - 18906 случаев.

Чаще всего в ДТП погибали из-за превышения безопасной (не установленной) скорости движения (1198 человек).

Второй причиной, по количеству погибших, является выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном (157 человек).

На третьем месте этой печальной статистики - нарушение правил при изменении направления движения, не связанное с перестроением (113 человек).

По нынешней статистике наибольшее количество ДТП случается между 16 и 19 часами, а самым опасным днем недели является пятница.

Общие показатели

Как сообщает Госстат в течение первого полугодия 2025 года смертность значительно превышала рождаемость. На 249 002 умерших приходилось всего 86 795 родившихся. Соотношение общего количества умерших, к количеству людей, погибших в ДТП, составляет менее 1%.