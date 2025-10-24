Скільки людей гине в ДТП на території України

За даними патрульної поліції, з січня по вересень в Україні внаслідок ДТП загинули 2245 осіб, з них 141 дитина, та було травмовано 23484 людини, повідомляє Укравтопром.

Загальна кількість ДТП з загиблими та/або травмованими - 18906 випадків.

Найчастіше у ДТП гинули через перевищення безпечної (не встановленої) швидкості руху (1198 осіб).

Другою причиною, за кількістю загиблих, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном (157 осіб).

На третьому місці цієї сумної статистики - порушення правил під час зміни напрямку руху, не пов'язане з перестроюванням (113 осіб).

За цьогорічної статистики найбільша кількість ДТП трапляється між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

Загальні показники

Як повідомляє Держстат протягом першого півріччя 2025 року смертність значно перевищувала народжуваність. На 249 002 померлих приходилось усього 86 795 народжених. Співвідношення загальної кількості померлих, до кількості людей, які загинули у ДТП, складає менше ніж 1%.