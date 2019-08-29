За полгода для покупки автомобиля украинцы вывезли в Германию, Польшу и Литву огромную сумму валюты.

За шесть месяцев с начала года в Украине в режиме импорта было ввезено 304,6 тыс. легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Из них новых машин – 38,1 тыс. шт., а бывших в употреблении – 266,5 тыс. шт. Общая таможенная стоимость всех этих автомобилей составила 1 млрд 686 млн долларов США.

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт в количественном выражении вырос в 3,4 раза, а его стоимость – на 71%.

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Такая диспропорция объясняется увеличением в импорте доли подержанных автомобилей с 59% в первом полугодии прошлого года до 87% в нынешнем.

Больше всего автомобилей с пробегом импортировалось из Германии, с января по июнь – 65,5 тыс. шт. На втором месте – Литва, из которой в Украину ввезли и растаможили 52,5 тыс. старых легковых авто. На третьем месте Польша – 50,8 тыс. шт.

В поставках новых легковых автомобилей доминирует Япония – за шесть месяцев в Украину оттуда завезли 8,5 тыс. машин. Далее идут Румыния и Китай, откуда в страну прибыло 4,7 тыс. ед. и 4,2 тыс. новых машин соответственно.

Напомним, что названы самые популярные подержанные авто по регионам Украины.