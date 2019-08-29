За півроку за автомобілі українці вивезли в Німеччину, Польщу та Литву величезну суму валюти.

За шість місяців з початку року в Україні в режимі імпорту було ввезено 304,6 тис. легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром. З них нових машин – 38,1 тис. шт., а вживаних - 266,5 тис. шт. Загальна митна вартість усіх цих автомобілів склала 1 млрд 686 млн доларів США.

Таким чином, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт в кількісному вираженні виріс в 3,4 раза, а його вартість – на 71%.

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Така диспропорція пояснюється збільшенням в імпорті частки старих автомобілів з 59% в першому півріччі минулого року до 87% в нинішньому.

Найбільше автомобілів з пробігом імпортувалося з Німеччини, з січня по червень – 65,5 тис. шт. На другому місці - Литва, з якої в Україну ввезли і розмитнили 52,5 тис. старих легкових авто. На третьому місці Польща – 50,8 тис. шт.

У поставках нових легкових автомобілів домінує Японія - за шість місяців в Україну звідти завезли 8,5 тис. машин. Далі йдуть Румунія і Китай, звідки в країну прибуло 4,7 тис. од. і 4,2 тис. нових машин відповідно.

Нагадаємо, що названі найпопулячрніші вживані авто по регіонах України.