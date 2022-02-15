Стала известна общая сумма, которую потратили украинские потребители на импорт в страну автомобилей.

По результатам 2021 года украинцы для приобретения легковых автомобилей за рубежом вывезли в эквиваленте более 122 миллиардов гривен. И это только по официальной статистике таможни.

Эксперты Института исследований авторынка считают эту сумму не полной, ведь во время таможенного оформления подержанных авто часто занижают фактически потраченные на автомобиль деньги. Реальный объем рынка импорта подержанных авто эксперты оценивают на 20-40% больше официального, то есть в пределах 73-84 миллиарда гривен в год.

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Сколько украинцы потратили на авто из-за границы?

Среди всех легковых авто, ввезенных в Украину в 2021 году, 84% были подержанными. Новых импортировали 107,9 тысячи, что составляет 16% от общего количества. Подержанные автомобили активнее всего привозили в марте, мае и июне, а подержанные больше растаможивали в октябре, ноябре и июле, когда был пик легализации так называемых "евроблях".

Однако финансовая динамика существенно отличается от количественной. Больше потратили на импорт в марте, а также в промежутке с апреля по июль.

У яких країнах найдорожчі та найдешевші авто?

Самыми дорогими новыми легковушками в 2021 году оказались машины, экспортированные из Великобритании. Их средняя таможенная стоимость зафиксирована на уровне 2,93 миллиона гривен. Конечно, оттуда везут дорогие Rolls-Royce, Bentley и Aston Martin. Дорогими также были машины, привезенные из Германии (средняя стоимость 2 миллиона гривен, а это BMW, Alpina, Mercedes-Benz, Audi) и Италии (1,77 миллиона гривен, откуда везли Maserati, Lamborghini и Ferrari).

Самыми дешевыми новыми машинами, импортируемыми в Украину в прошлом году, стали легковушки, привезенные из Мексики (189 тысяч гривен), Узбекистана (продукция UzAuto, 233 тыс. грн) и Индии (самые дешевые Hyundai, 277 тыс. грн).

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Подержанные авто с самой высокой средней таможенной стоимостью были экспортированы из Китая (507 тыс. грн). Это следствие схемы ввоза электромобилей, которые привозят из Поднебесной после первой регистрации и выплаты государственных субсидий. Второй в перечне Кувейт со средней таможенной стоимости подержанных легковушек на уровне 435 тысяч гривен, а третья — Россия (средняя стоимость 403 тысячи гривен). Кстати, импорт автомобилей, происходящих (то есть изготовленных) в РФ, запрещен с 2019 года. А вот машины, изготовленные в других странах, ввозить можно, даже если их экспортируют из России. По статистике Гостаможслужбы, таких в 2021 году было 81.

Самые дешевые подержанные легковушки оказались в Панаме (средняя таможенная стоимость 33,7 тыс. грн), Словении (41,5 тыс. грн) и Финляндии (42,7 тыс. грн). Интересно, что в перечне можно увидеть и другие экзотические страны типа Кипра, Мальты, Исландии и даже Иордании и Ливии. Учитывая особенности таких авторынков, здесь скорее речь идет об экономической деятельности зарегистрированных там компаний, чем о покупке машин именно из этих стран, отмечают эксперты Института исследований авторынка.

Средние таможенные стоимости подержанных легковушек:

Средняя таможенная стоимость подержанных легковушек в самых популярных странах для экспорта транспортных средств в Украину в 2021 году составила: 204,4 тыс. грн для США, 122,4 тыс. грн для Польши и 75,6 тыс. грн для Германии.