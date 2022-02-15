Стала відома загальна сума, яку витратили українські споживачі на імпорт в країну автомобілів.

За результатами 2021 року українці для придбання легкових автомобілів за кордоном вивезли в еквіваленті понад 122 мільярдів гривень. І це лише за офіційною статистикою митниці.

Експерти Інституту досліджень авторинку вважають цю суму не повною, адже під час митного оформлення вживаних авто часто занижують фактично витрачені на автомобіль кошти. Реальний об’єм ринку імпорту вживаних авто експерти оцінюють на 20-40% більшим від офіційного, тобто в межах 73-84 мільярди гривень на рік.

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Скільки українці витратили на авто з-за кордону?

Серед усіх легкових авто, ввезених в Україну у 2021 році, 84% були вживаними. Нових імпортували 107,9 тисячі, що становить 16% від загальної кількості. Вживані автомобілі найактивніше привозили в березні, травні та червні, а вживані більше розмитнювали у жовтні, листопаді та липні, коли був пік легалізації так званих "євроблях".

Проте фінансова динаміка суттєво відрізняється від кількісної. Більше витратили на імпорт у березні, а також у проміжку з квітня по липень.

У яких країнах найдорожчі та найдешевші авто?

Найдорожчими новими легковиками у 2021 році виявилися машини, експортовані з Великобританії. Їх середня митна вартість зафіксована на рівні 2,93 мільйона гривень. Звісно, звідти везуть дорогі Rolls-Royce, Bentley та Aston Martin. Дорогими також були машини, привезені з Німеччини (середня вартість 2 мільйони гривень, а це BMW, Alpina, Mercedes-Benz, Audi) та Італії (1,77 мільйона гривень, звідки везли Maserati, Lamborghini та Ferrari).

Найдешевшими новими машинами, імпортованими в Україну минулого року, стали легковики, привезені з Мексики (189 тисяч гривень), Узбекистану (продукція UzAuto, 233 тис. грн) та Індії (найдешевші Hyundai, 277 тис. грн).

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Вживані авто з найвищою середньою митною вартістю були експортовані з Китаю (507 тис. грн). Це наслідок схеми ввезення електромобілів, які привозять з Піднебесної після першої реєстрації та виплати державних субсидій. Другий у переліку Кувейт з середньою митної вартості вживаних легковиків на рівні 435 тисяч гривень, а третя — Росія (середня вартість 403 тисячі гривень). До речі, імпорт автомобілів, що походять (тобто виготовлені) у РФ, заборонений із 2019 року. А от машини, виготовлені в інших країнах, ввозити можна, навіть якщо їх експортують з Росії. За статистикою Держмитслужби, таких у 2021 році було 81.

Найдешевші вживані легковики виявилися в Панамі (середня митна вартість 33,7 тис. грн), Словенії (41,5 тис. грн) та Фінляндії (42,7 тис. грн). Цікаво, що в переліку можна побачити й інші екзотичні країни на кшталт Кіпру, Мальти, Ісландії та навіть Йорданії та Лівії. Враховуючи особливості таких авторинків, тут радше ідеться про економічну діяльність зареєстрованих там компаній, ніж про купівлю машин саме з цих країн, зазначають експерти Інституту досліджень авторинку.

Середні митні вартості вживаних легковиків:

Середня митна вартість вживаних легковиків у найпопулярніших країнах для експорту транспортних засобів до України у 2021 році становила: 204,4 тис. грн для США, 122,4 тис. грн для Польщі та 75,6 тис. грн для Німеччини.