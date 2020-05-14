Выплаты пострадавшим в ДТП не всегда проводит страховая компания. Иногда средства поступают от регулятора рынка автострахования – МТСБУ.

В 1 квартале 2020 года МТСБУ выплатило пострадавшим в ДТП из гарантийных фондов бюро более 52,7 миллиона гривен, общее количество выплат составило 1 694 случая. В целом за первый квартал 2020 года в Украине произошло 5 325 ДТП с пострадавшими.

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Количество выплат по сравнению с показателями соответствующего периода 2019 года осталось неизменным, сумма выплат выросла на 9,1%.

Самой существенной статьей выплат остаются выплаты владельцам необеспеченных транспортных средств (которые стали виновниками ДТП, не имея действующего полиса #ОСАГО).

Удельный вес таких выплат в общем количестве составил 56,1%, в общей сумме – 60,9%. Количество выплат за владельцев необеспеченных ТС составила 951 штук (+17,4% к показателям 1 квартала 2019 года), сумма выплат – 32,3 миллиона гривен (+9,6%).

Еще одна значительная статья – выплаты за водителей льготных категорий, удельный вес которых в общем количестве вырос до 16,7%. В течение 1 квартала МТСБУ осуществило за таких водителей 282 выплаты на общую сумму почти 8,6 миллиона гривен. Количество выплат возросло на 13,2%, сумма – на 10%.

По обязательствам по ОСАГО страховщиков, признанных банкротами, из фондов МТСБУ в 1 квартале 2020 года сделано 368 выплат на общую сумму почти 7,9 миллиона гривен.

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