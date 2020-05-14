Виплати постраждалим у ДТП не завжди проводить страхова компанія. Іноді кошти надходять від регулятора ринку автостарування - МТСБУ.

В 1 кв. 2020 р. МТСБУ виплатило постраждалим в ДТП з гарантійних фондів Бюро більше 52,7 млн. грн, загальна кількість виплат склала 1 694 шт. Загалом за перший квартал 2020 року в Україні сталось 5 325 ДТП з постраждалими.

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Кількість виплат у порівнянні з показниками відповідного періоду 2019 р. залишилась незмінною, сума виплат зросла на 9,1%.

Найсуттєвішою статтею виплат залишаються виплати за власників незабезпечених транспортних засобів (які стали винуватцями ДТП, не маючи чинного полісу #ОСЦПВ).

Питома вага таких виплат у загальній кількості склала 56,1%, у загальній сумі – 60,9%. Кількість виплат за власників незабезпечених ТЗ склала 951 шт. (+17,4% до показників 1 кв. 2019 р.), сума виплат – 32, 3 млн. грн. (+9,6%).

Ще одна значна стаття - виплати за водіїв пільгових категорій, питома вага яких у загальній кількості зросла до 16,7%. Протягом 1 кв. МТСБУ здійснило за таких водіїв 282 виплати на загальну суму майже 8,6 млн. грн. Кількість виплат зросла на 13,2%, сума – на 10%.

За зобов’язаннями по ОСЦПВ страховиків, що визнані банкрутами, з фондів МТСБУ в 1 кв. 2020 р. зроблено 368 виплат на загальну суму майже 7,9 млн. грн.

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