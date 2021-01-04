За год украинский рынок новых легковых автомобилей сократился всего на три процента.

В декабре украинцы приобрели и зарегистрировали рекордное для 2020 года количество новых легковых автомобилей – 9801 шт. В результате, по сравнению с прошлым годом декабрьский рынок вырос на 7 процентов. Всего за прошлый год украинские номера получили 85,5 тыс. новых легковых автомобилей, что всего на 3% меньше показателя 2019 года, сообщает “Укравтопром”.

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При этом, в 2020 году шесть из двенадцати месяцев демонстрировали позитивную динамику в годовом исчислении: январь (+34%), февраль (+21%), июнь (+12%), июль (+10%), сентябрь (+6% ), декабрь (+7%). Отрицательный результат формировался в марте (-15%), апреле (-47%), мае (-15%), августе (-16%), октябре (-6%), ноябре (-17%).

По сравнению с другими европейскими рынками падение автопродаж в Украине не выглядит так драматично. Однако причиной этого является крайне низкая потребительская активность на рынке новых авто, что сложилась еще до пандемии COVID-19, вызванная как падением покупательной способности населения, ориентированного на сегмент недорогих автомобилей, так и политикой либерализации импорта бывших в эксплуатации машин, которая кардинально изменила структуру спроса на авторынке Украины.

По итогам года первое место в рейтинге марок на рынке новых легковых авто завоевала Renault – 14360 автомобилей которой получили свои первые регистрационные номера, что на 2% меньше, чем в 2019 году. Самой популярной моделью этой французской марки стала Renault Duster – 5534 регистраций за двенадцать месяцев.

На втором месте Toyota, продажи автомобилей которой в годовом исчислении выросли на 6% до 13315 шт. Наиболее популярным автомобилем марки был компактный кроссовер Toyota RAV-4 в активе которого 5689 регистраций.

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Третий результат у KIA – 6089 шт. (-20% к 2019 г.) Объемообразующей моделью в продажах Kia стал Sportage, выбор на котором остановили 5043 покупателя.

Четвертое место украинцы отдали Skoda, приобретя 5061 авто этой марки, что на 19% меньше по сравнению с предыдущим годом. Лучшими продажами в линейке Шкоды отметилась Octavia – 1855 шт.

Замыкает лидерскую пятерку Hyundai – 4031 (-21%). Лидер в продажах марки – кроссовер Tucson – 2280 шт.

Также в ТОП-10 рынка 2020 года попали: Nissan – 3834 шт. (-28%); Volkswagen – 3690 шт. (-21%); Peugeot – 3037 шт. (+28%); Suzuki – 2966 шт. (+13%); Mazda – 2844 шт. (+15%). Бестселлером года стал автомобиль Toyota RAV-4 c показателем 5689 регистраций.