За рік український ринок нових легкових автомобілів скоротився всього на три відсотки.

У грудні українці придбали і зареєстрували рекордну для 2020 року кількість нових легкових автомобілів – 9801 шт. В результаті, у порівнянні з минулим роком грудневий ринок виріс на 7 відсотків. Всього за минулий рік українські номери отримали 85,5 тис. нових легкових автомобілів, що всього на 3% менше показника 2019 року, повідомляє “Укравтопром”.

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При цьому, у 2020 році шість з дванадцяти місяців демонстрували позитивну динаміку у річному обчисленні: січень (+34%), лютий (+21%), червень (+12%), липень (+10%), вересень (+6% ), грудень (+7%). Негативний результат формувався у березні (-15%), квітні (-47%), травні (-15%), серпні (-16%), жовтні (-6%), листопаді (-17%).

У порівнянні з іншими європейськими ринками падіння автопродажів в Україні не виглядає так драматично. Однак причиною цього є вкрай низька споживча активність на ринку нових авто, що склалася ще до “пандемії COVID-19”, викликана як падінням купівельної спроможності населення, орієнтованого на сегмент недорогих автомобілів, так і політикою лібералізації імпорту бувших в експлуатації машин, яка кардинально змінила структуру попиту на авторинку України .

За підсумками року перше місце рейтингу марок на ринку нових легкових авто завоювала Renault – 14360 автомобілів якої отримали свої перші реєстраційні номери, що на 2% менше, ніж у 2019 році. Самою популярною моделлю цієї французької марки стала Renault Duster – 5534 реєстрацій за дванадцять місяців.

На другому місці Toyota, продажі автомобілів якої в річному обчисленні виросли на 6% до 13315 шт. Найбільш популярним автомобілем марки був компактний кросовер Toyota RAV-4 в активі якого 5689 реєстрацій.

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Третій результат у KIA – 6089 шт. (-20% до 2019 р.) Об’ємуутворюючою моделлю в продажах Kia став Sportage, вибір на якому зупинили 5043 покупця.

Четверте місце українці віддали Skoda придбавши 5061 авто цієї марки, що на 19% менше, в порівнянні з попереднім роком. Кращими продажами в лінійці Шкоди відзначилася Octavia – 1855 шт.

Замикає лідерську п’ятірку Hyundai – 4031 реєстрація (-21%) Лідер у продажах марки кросовер Tucson – 2280 шт.

Також в ТОП-10 ринку 2020 року потрапили: Nissan – 3834 шт. (-28%); Volkswagen – 3690 шт. (-21%); Peugeot – 3037 шт. (+28%); Suzuki – 2966 шт. (+13%); Mazda – 2844 шт. (+15%). Бестселером року став автомобіль Toyota RAV-4 c показником 5689 реєстрацій.