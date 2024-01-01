Сколько потратили украинцы на автострахование в 2024 году: статистика

В 2024 году украинские водители заключили более 8 млн внутренних договоров обязательного страхования ответственности водителей (“автогражданки”), что на 5,6% больше, чем в 2023 г., об этом, как пишет Укравтпром, сообщает МТСБУ.

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Общая сумма страховых платежей достигла 11 млрд грн, что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом.

За год страховые компании урегулировали 142110 требований от пострадавших в ДТП и оплатили 4,8 млрд грн страхового возмещения.

По сравнению с 2023 г. количество урегулированных требований выросло на 11%, а общая сумма выплат – на четверть.

Наибольшее количество требований от пострадавших в ДТП урегулировали страховые компании:

“ТАС” – 17725 шт.,

“Оранта” – 17156 шт.,

“Княжа виенна Иншуранс Групп” – 11969 шт.

Средний размер выплаты по требованиям от пострадавших в ДТП составил 33 849 грн, что 12,5% больше чем в 2023 г.

Напомним, с 1 января 2025 г. цены на полисы "автогражданки" значительно подорожали приблизившись к европейскому уровню.