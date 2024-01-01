Скільки витратили українці на автострахування у 2024 році: статистика

У 2024 році українські водії уклали понад 8 млн внутрішніх договорів обов'язкового страхування відповідальності водіїв (“автоцивілки”), що на 5,6% більше, ніж у 2023 р., про це, як пише Укравтпром, повідомляє МТСБУ.
Читайте також: Які зміни в автострахуванні з 2025 року
Загальна сума страхових платежів досягла 11 млрд грн, що на 26% більше порівняно з попереднім роком.
За рік страхові компанії врегулювали 142110 вимог від постраждалих у ДТП та сплатили 4,8 млрд грн страхового відшкодування.
У порівнянні з 2023 р. кількість врегульованих вимог зросла на 11%, а загальна сума виплат – на чверть.
Найбільшу кількість вимог від потерпілих в ДТП врегулювали страхові компанії:
- “ТАС” – 17725 шт.,
- “Оранта” – 17156 шт.,
- “Княжа вієнна Іншуранс Груп” – 11969 шт.
Середній розмір виплати за вимогами від потерпілих у ДТП становив 33 849 грн, що 12,5% більше ніж у 2023 р.
Нагадаємо, з 1 січня 2025 р. ціни на поліси «автоцивілки» значно здорожчали наблизившись до європейського рівня.