Многие продолжают подводить итоги уходящего года. И первое, что нужно сказать – для умных и успешный этот год оказался удивительно удачным.
Несмотря на панику вокруг короновируса, а может и благодаря ей, в 2021 году в Украине было куплено больше суперкаров, чем в 2020-м. Скажем больше – уходящий год и вовсе претендует на рекордные показатели продаж.
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Мы уже писали о самых дорогих авто в Украине за 2021 год. А сегодня – об общем количестве люкс-, спорт- и суперкаров, которые появились в Украине в 2021 году.
Отметим, в данном случае учтены новые и б/у автомобили, получившие первую регистрацию в Украине. Мы долго думали, стоит ли сюда включать разного рода BMW и Порше (тот же Кайен), и все же решили дать по максимуму информации, ведь некоторые показатели продаж, прямо скажем, впечатляют.
Если посчитать суммарно, то в 2021 году в Украине было продано более 5 тысяч автомобилей, которые стоят от 100 до 800 тысяч долларов. В общем, вот список:
|ASTON MARTIN
|DB11
|4
|ASTON MARTIN
|DB9
|1
|ASTON MARTIN
|DBX
|8
|BENTLEY
|AZURE
|1
|BENTLEY
|BENTAYGA
|25
|BENTLEY
|CONTINENTAL
|2
|BENTLEY
|CONTINENTAL GT
|22
|BENTLEY
|FLYING SPUR
|8
|BMW ALPINA
|B10
|1
|BMW ALPINA
|B12
|1
|BMW ALPINA
|B3
|6
|BMW ALPINA
|B5
|2
|BMW ALPINA
|B6
|1
|BMW ALPINA
|B7
|1
|BMW ALPINA
|B8
|1
|BMW ALPINA
|XB7
|11
|BMW ALPINA
|XD4
|1
|BMW
|630
|42
|BMW
|635
|4
|BMW
|640 I
|59
|BMW
|640 XI
|6
|BMW
|640D
|14
|BMW
|645CI
|4
|BMW
|650
|9
|BMW
|650I
|13
|BMW
|840
|6
|BMW
|I8
|4
|BMW
|850 CI
|1
|BMW
|M2
|2
|BMW
|M235I
|19
|BMW
|M235XI
|1
|BMW
|M240I
|6
|BMW
|M3
|18
|BMW
|M340I
|76
|BMW
|M4
|22
|BMW
|M440IX
|15
|BMW
|M5
|63
|BMW
|M550XI
|22
|BMW
|M6
|3
|BMW
|M760LI
|107
|BMW
|M8
|17
|BMW
|M850I
|10
|BMW
|X3 M
|14
|BMW
|X5 M
|93
|BMW
|X6 M
|52
|BMW
|X7
|319
|BMW
|Z3
|7
|BMW
|Z4
|19
|CHEVROLET
|CORVETTE
|15
|FERRARI
|456 GT
|1
|FERRARI
|488 GTB
|1
|FERRARI
|CALIFORNIA
|1
|FERRARI
|F12 BERLINETTA
|1
|FERRARI
|F430 F1
|1
|FERRARI
|SF90 STRADALE
|1
|JAGUAR
|F-PACE
|214
|JAGUAR
|I-PACE
|94
|LAMBORGHINI
|HURACAN
|7
|LAMBORGHINI
|URUS SUV
|11
|LAND ROVER
|RANGE ROVER
|583
|LAND ROVER
|RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY
|18
|LAND ROVER
|RANGE ROVER EVOQUE
|511
|LAND ROVER
|RANGE ROVER EVOQUE PURE
|5
|LAND ROVER
|RANGE ROVER SPORT
|322
|LAND ROVER
|RANGE ROVER VELAR
|107
|LAND ROVER
|RANGE ROVER VOGUE
|10
|LAND ROVER
|RANGE ROVER VOQUE
|21
|LEXUS
|IS-F
|1
|LEXUS
|LC 500
|6
|LEXUS
|LC 500H
|1
|LEXUS
|RC 300
|4
|LEXUS
|RC 350
|19
|LEXUS
|RC F
|1
|MASERATI
|GHIBLI
|27
|MASERATI
|GHIBLI S Q4
|9
|MASERATI
|GRANTURISMO
|3
|MASERATI
|LEVANTE
|49
|MASERATI
|QUATTROPORTE
|11
|MCLAREN
|570S
|2
|MCLAREN
|650S
|1
|MCLAREN
|675LT SPIDER
|1
|MCLAREN
|720S
|2
|MCLAREN
|MP4-12C
|1
|MERCEDES-BENZ
|CLA 35 AMG
|2
|MERCEDES-BENZ
|CLA 45 AMG
|3
|MERCEDES-BENZ
|CLA 45AMG 4M
|2
|MERCEDES-BENZ
|CLS 53 AMG
|1
|MERCEDES-BENZ
|CLS 550
|8
|MERCEDES-BENZ
|CLS 63 AMG
|2
|MERCEDES-BENZ
|E 53 AMG
|14
|MERCEDES-BENZ
|E 55 AMG
|1
|MERCEDES-BENZ
|E 63 AMG
|2
|MERCEDES-BENZ
|E43 AMG
|2
|MERCEDES-BENZ
|EQA 350
|1
|MERCEDES-BENZ
|EQC 400
|126
|MERCEDES-BENZ
|EQV
|10
|MERCEDES-BENZ
|G 500
|76
|MERCEDES-BENZ
|G 55 AMG
|3
|MERCEDES-BENZ
|G 550
|2
|MERCEDES-BENZ
|G 63 AMG
|156
|MERCEDES-BENZ
|G63 BRABUS 800
|1
|MERCEDES-BENZ
|GL 63 AMG
|2
|MERCEDES-BENZ
|GLA 45 AMG
|4
|MERCEDES-BENZ
|GLE 53 AMG
|182
|MERCEDES-BENZ
|MAYBACH GLS 600
|51
|MERCEDES-BENZ
|MAYBACH S500
|2
|MERCEDES-BENZ
|MAYBACH S560
|2
|MERCEDES-BENZ
|MAYBACH S580
|5
|MERCEDES-BENZ
|MAYBACH S600
|2
|MERCEDES-BENZ
|S-Класс (все версии)
|934
|MERCEDES-BENZ
|SL 65 AMG
|1
|MERCEDES-BENZ
|SL 73 AMG
|1
|PORSCHE
|718 BOXSTER
|5
|PORSCHE
|911
|20
|PORSCHE
|911 CARRERA
|5
|PORSCHE
|911 CARRERA 4
|9
|PORSCHE
|911 CARRERA S
|4
|PORSCHE
|911 TURBO
|4
|PORSCHE
|911 TURBO S
|8
|PORSCHE
|918 SPYDER
|1
|PORSCHE
|BOXSTER
|14
|PORSCHE
|BOXSTER S
|5
|PORSCHE
|CAYENNE
|676
|PORSCHE
|CAYMAN
|11
|PORSCHE
|CAYMAN 718
|4
|PORSCHE
|MACAN
|246
|PORSCHE
|MACAN GTS
|14
|PORSCHE
|MACAN R4
|37
|PORSCHE
|MACAN S
|21
|PORSCHE
|PANAMERA
|110
|PORSCHE
|TAYCAN
|75
|PORSCHE
|TAYCAN TURBO
|12
|PORSCHE
|TAYCAN TURBO S
|4
|ROLLS-ROYCE
|CULLINAN
|8
|ROLLS-ROYCE
|CULLINAN BLACK BADGE
|4
|ROLLS-ROYCE
|GHOST
|5
|ROLLS-ROYCE
|PHANTOM
|1
|ROLLS-ROYCE
|WRAITH
|4
|TESLA
|MODEL S100D
|4
|TESLA
|MODEL S90D
|3
|TESLA
|MODEL X P90D
|3
|TESLA
|MODEL X90D
|4
|TESLA
|S P100D
|3
|TESLA
|X 100D
|3