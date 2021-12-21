Багато хто продовжує підбивати підсумки року, що минає. І перше, що треба сказати – для розумних та успішний цей рік виявися напрочуд вдалим.

Незважаючи на паніку навколо короновірусу, а може і завдяки ній, у 2021-му році в Україні було куплено більше суперкарів, ніж у 2020-му. Скажімо більше - рік, що минає, і зовсім претендує на рекордні показники продажів.

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Ми вже писали про найдорожчі авто в Україні за 2021 рік. А сьогодні – про загальну кількість люкс-, спорт- та суперкарів, які з'явилися в Україні у 2021-му році.

Зазначимо, в даному випадку враховано нові та б/в автомобілі, що отримали першу реєстрацію в Україні. Ми довго думали, чи варто сюди включати різного роду BMW і Порше (той самий Кайєн), і все ж таки вирішили дати по максимуму інформації, адже деякі показники продажів, прямо скажемо, вражають.

Якщо порахувати сумарно, то 2021-го року в Україні було продано більше 5 тисяч автомобілів, які коштують від 100 до 800 тисяч доларів. Загалом, ось список:

ASTON MARTIN DB11 4
ASTON MARTIN DB9 1
ASTON MARTIN DBX 8
BENTLEY AZURE 1
BENTLEY BENTAYGA 25
BENTLEY CONTINENTAL 2
BENTLEY CONTINENTAL GT 22
BENTLEY FLYING SPUR 8
BMW ALPINA B10 1
BMW ALPINA B12 1
BMW ALPINA B3 6
BMW ALPINA B5 2
BMW ALPINA B6 1
BMW ALPINA B7 1
BMW ALPINA B8 1
BMW ALPINA XB7 11
BMW ALPINA XD4 1
BMW 630 42
BMW 635 4
BMW 640 I 59
BMW 640 XI 6
BMW 640D 14
BMW 645CI 4
BMW 650 9
BMW 650I 13
BMW 840 6
BMW I8 4
BMW 850 CI 1
BMW M2 2
BMW M235I 19
BMW M235XI 1
BMW M240I 6
BMW M3 18
BMW M340I 76
BMW M4 22
BMW M440IX 15
BMW M5 63
BMW M550XI 22
BMW M6 3
BMW M760LI 107
BMW M8 17
BMW M850I 10
BMW X3 M 14
BMW X5 M 93
BMW X6 M 52
BMW X7 319
BMW Z3 7
BMW Z4 19
CHEVROLET CORVETTE 15
FERRARI 456 GT 1
FERRARI 488 GTB 1
FERRARI CALIFORNIA 1
FERRARI F12 BERLINETTA 1
FERRARI F430 F1 1
FERRARI SF90 STRADALE 1
JAGUAR F-PACE 214
JAGUAR I-PACE 94
LAMBORGHINI HURACAN 7
LAMBORGHINI URUS SUV 11
LAND ROVER RANGE ROVER 583
LAND ROVER RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY 18
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 511
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE PURE 5
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 322
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 107
LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE 10
LAND ROVER RANGE ROVER VOQUE 21
LEXUS IS-F 1
LEXUS LC 500 6
LEXUS LC 500H 1
LEXUS RC 300 4
LEXUS RC 350 19
LEXUS RC F 1
MASERATI GHIBLI 27
MASERATI GHIBLI S Q4 9
MASERATI GRANTURISMO 3
MASERATI LEVANTE 49
MASERATI QUATTROPORTE 11
MCLAREN 570S 2
MCLAREN 650S 1
MCLAREN 675LT SPIDER 1
MCLAREN 720S 2
MCLAREN MP4-12C 1
MERCEDES-BENZ CLA 35 AMG 2
MERCEDES-BENZ CLA 45 AMG 3
MERCEDES-BENZ CLA 45AMG 4M 2
MERCEDES-BENZ CLS 53 AMG 1
MERCEDES-BENZ CLS 550 8
MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG 2
MERCEDES-BENZ E 53 AMG 14
MERCEDES-BENZ E 55 AMG 1
MERCEDES-BENZ E 63 AMG 2
MERCEDES-BENZ E43 AMG 2
MERCEDES-BENZ EQA 350 1
MERCEDES-BENZ EQC 400 126
MERCEDES-BENZ EQV 10
MERCEDES-BENZ G 500 76
MERCEDES-BENZ G 55 AMG 3
MERCEDES-BENZ G 550 2
MERCEDES-BENZ G 63 AMG 156
MERCEDES-BENZ G63 BRABUS 800 1
MERCEDES-BENZ GL 63 AMG 2
MERCEDES-BENZ GLA 45 AMG 4
MERCEDES-BENZ GLE 53 AMG 182
MERCEDES-BENZ MAYBACH GLS 600 51
MERCEDES-BENZ MAYBACH S500 2
MERCEDES-BENZ MAYBACH S560 2
MERCEDES-BENZ MAYBACH S580 5
MERCEDES-BENZ MAYBACH S600 2
MERCEDES-BENZ S-Класс (все версии) 934
MERCEDES-BENZ SL 65 AMG 1
MERCEDES-BENZ SL 73 AMG 1
PORSCHE 718 BOXSTER 5
PORSCHE 911 20
PORSCHE 911 CARRERA 5
PORSCHE 911 CARRERA 4 9
PORSCHE 911 CARRERA S 4
PORSCHE 911 TURBO 4
PORSCHE 911 TURBO S 8
PORSCHE 918 SPYDER 1
PORSCHE BOXSTER 14
PORSCHE BOXSTER S 5
PORSCHE CAYENNE 676
PORSCHE CAYMAN 11
PORSCHE CAYMAN 718 4
PORSCHE MACAN 246
PORSCHE MACAN GTS 14
PORSCHE MACAN R4 37
PORSCHE MACAN S 21
PORSCHE PANAMERA 110
PORSCHE TAYCAN 75
PORSCHE TAYCAN TURBO 12
PORSCHE TAYCAN TURBO S 4
ROLLS-ROYCE CULLINAN 8
ROLLS-ROYCE CULLINAN BLACK BADGE 4
ROLLS-ROYCE GHOST 5
ROLLS-ROYCE PHANTOM 1
ROLLS-ROYCE WRAITH 4
TESLA MODEL S100D 4
TESLA MODEL S90D 3
TESLA MODEL X P90D 3
TESLA MODEL X90D 4
TESLA S P100D 3
TESLA X 100D 3