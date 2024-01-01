Сколько средств выплачивает страховая компания своим клиентам

Один из лидеров украинского рынка автострахования, компания ARX, в 2024 году выплатила 1,72 миллиарда грн страховых возмещений. Это на 23% больше, чем в прошлом году. Большая часть этих средств пошла на ремонт автомобилей, которые были застрахованы в КАСКО и Автогражданке.

Сейчас этот показатель стал новым рекордом компании по сумме выплат. Таким образом ARX подтвердила лидерские позиции на украинском рынке, ведь она стабильно входит в ТОП-3 по выплатам (данные журнала Insurance Top).

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Одним из самых успешных направлений деятельности является КАСКО, ведь компания уже 16 лет лидер в этом сегменте. Выплаты КАСКО в 2024 году составили почти 1,02 млрд грн, что на 22% больше, чем в 2023 году. А с внедрением нового закона по автогражданке, клиенты ARX, выбирая данный продукт, получат аналогичный качественный сервис, как и по КАСКО.

Также ключевыми направлениями страховых выплат являются:

Автогражданка – 164 млн грн (+ 41% к 2023 году).

Добровольное медицинское страхование – 307 млн грн (+16% к 2023 году)

Страхование имущества – 97 млн грн (+69% к 2023 году)

Каждый день компания ARX в среднем выплачивает клиентам почти 6,6 млн грн.

Компания не только вовремя начисляет возмещение, но и делает это максимально удобно для клиента. В большинстве случаев документы можно подать удаленно.

Договоры страхования можно покупать дистанционно на сайте или с помощью современного мобильного приложения MyARX. В нем можно контролировать свои договоры страхования, следить за поэтапным урегулированием дела (регистрация дела, рассмотрение дела, определение суммы ущерба, решение по делу, сумма выплаты и получатель).

Для большего удобства процесс урегулирования может быть удаленным, даже из-за границы. Все, что нужно клиенту – сделать звонок, написать в чате с помощью популярных мессенджеров или мобильного приложения MyARX, и работники компании помогут клиентам в любое время суток и даже в выходные.

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К слову, ARX и ARX Life являются лидерами по уплаченным налогам среди страховых компаний Украины. С начала полномасштабного вторжения компаниями было перечислено почти 1,2 млрд грн в государственный бюджет, поддерживая экономику страны в самые сложные времена. Только в 2024 году налоговые отчисления составили более 450 млн грн, что на 18% больше, чем в предыдущем году.

Итак, за 30 лет работы ARX неоднократно подтверждала высокий уровень профессионализма и эффективность управления страховым портфелем. Стабильные выплаты являются фундаментом надежности для клиентов, чье доверие компания очень ценит.